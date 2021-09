Me Michael Peters. Source : LinkedIn

L’avocat ontarien Meest nommé directeur général de Carebook Technologies, une firme cotée en bourse qui fournit des solutions en matière de santé numérique et de soins virtuels.Carebook Technologies propose des applications numériques destinées aux professionnels de la santé, aux patients et aux membres des régimes d’avantages sociaux collectifs. Parmi les membres du conseil d‘administration figure notamment, l’ancien premier ministre du Québec.Comme directeur général de Carebook Technologies, Me Peters succède à, qui occupait ce poste depuis 2016. Il sera chargé de déployer les solutions numériques de Carebook en direction des sociétés spécialisées dans le mieux-être en entreprise, des grands assureurs, des sociétés de conseil en ressources humaines, des fournisseurs de programmes d'aide aux employés, des systèmes de santé, des courtiers en régimes d'avantages sociaux collectifs et de grands employeurs.« Carebook a rapidement atteint une position concurrentielle solide au sein de l'industrie mondiale de la santé numérique, déclare Me Peters, par voie de communiqué. Nous continuerons de mettre en œuvre notre stratégie actuelle mettant l'accent sur l'acquisition et la mise au point de technologies novatrices qui élargissent nos offres de services actuelles et facilitent l'élargissement de la clientèle à long terme. »Auparavant, Me Peters a été successivement le premier vice-président puis le dirigeant principal des affaires de SE Health, une des plus grandes organisations canadiennes offrant des soins à domicile. À son poste, il a dirigé des opérations de croissance ainsi qu’un investissement stratégique dans Maple, un fournisseur de soins virtuels.Précédemment, Me Michael Peters a été vice-président au développement commercial chez Cardinal Health Canada, un fournisseur de produits de soins de santé. Il a aussi été directeur du développement des affaires chez Celestica, une firme de services manufacturiers en électronique.Me Peters a fait ses études de droit à l’Université de Toronto, après avoir obtenu un baccalauréat en histoire à l’Université McGill. Il détient également un certificat en finance et comptabilité de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Il a aussi un MBA de la Richard Ivey School of Business.