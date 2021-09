Mes Médgine Gourdet, Maryam d’Hellencourt et Samuel St-Jean. Source : Site web de Robinson Sheppard Shapiro

Mesetfont leur entrée au Groupe Litige commercial du cabinet Robinson Sheppard Shapiro.« Le Groupe est en croissance car on est de plus en plus sollicité dans les dossiers commerciaux. On traite en ce moment beaucoup de différends entre actionnaires et sociétaires. On reçoit des nouveaux mandats d’anciens clients et il y a aussi beaucoup de bouche à oreille qui se fait » explique Me Jean-Pierre Sheppard, associé et chef du groupe Litige commercial.Voici le parcours de ces trois jeunes avocats..Me Gourdet pratique en responsabilité civile, droit des sûretés, droit de la construction, droit de la faillite, droit des assurances et litiges.L’avocate est arrivée au cabinet en 2015 à titre d'étudiante en droit puis stagiaire. Après son admission au Barreau du Québec en 2017, elle rejoint le groupe de pratique en droit des assurances du cabinet.Elle est souvent appelée à plaider devant les différentes instances judiciaires notamment la Cour d’appel, la Cour supérieure et la Cour du Québec.Cette ancienne diplômée en droit de l’Université de Montréal s’est toujours impliquée dans des organisations communautaires notamment à la Maison d’Haïti comme conseillère en immigration. Elle a été l’une des membres fondateurs de l’Association des étudiants noirs en droit du Canada.Membre du Jeune Barreau de Montréal, elle est aussi membre du Business Professional Women.« Elle travaillait dans un cabinet boutique comme son confrère Samuel St-Jean. En plus d’avoir une expérience devant les tribunaux, tous les deux ont beaucoup d’expérience en administration et en affaires. On a aimé le fait qu’ils aient de l’expérience « underground » avec une sensibilité pour nos clients d’affaires », ajoute Me Sheppard.Me d’Hellencourt pratique en litige civil et commercial.Avant de rejoindre le cabinet, elle a travaillé comme stagiaire et avocate au cabinet Jeanniot Inc. Avocats notaires et Jurisconsultes pendant plus de deux ans et demi et à son compte au cabinet Juste humain pendant plus d’un an.Elle a acquis des connaissances en litige civil et commercial mais aussi en immobilier et insolvabilité, droit de la construction, droit des affaires, arbitrage commercial et successions.Membre du Barreau du Québec depuis 2018, l’avocate a exercé au poste de secrétaire du tribunal d’arbitrage au Centre Canadien d’Arbitrage Commercial de 2019 à 2021.Elle s’implique régulièrement au sein de la Fondation du Barreau du Québec, de l'association du Barreau canadien, de l'association de droit Lord Reading, de la Société des plaideurs et de l’association canadienne des avocats musulmans.Diplômée en droit civil et common law de l’Université de Montréal, elle détient une maîtrise en sociologie de l’École des Hautes études sociales en France, et en droit international et droits humains de l’Université pour la paix de l’ONU au Costa Rica.Me St-Jean concentre sa pratique sur le droit de la construction, le droit immobilier et le droit des affaires.Membre du Barreau du Québec depuis 2017, il plaide régulièrement devant différents tribunaux dont la Cour du Québec, la Cour supérieure et le Tribunal administratif du logement.Sa clientèle est constituée de particuliers, de petites et moyennes entreprises. Il conseille ses clients notamment dans la constitution, la restructuration et dissolution d’entreprise. Il peut également cerner les enjeux et donner des solutions concrètes dans des dossiers touchant le domaine de la construction.Au cours de sa carrière, il a acquis de l’expérience professionnelle au cabinet Deslauriers & Cie Avocats à titre de stagiaire puis avocat, et en tant qu’avocat à Cotney Attorneys & Consultants.Diplômé en droit de l’Université de Montréal, il est membre de l’association du Jeune Barreau de Montréal et membre de l’Association du Barreau canadien dans la section Droit de la construction et des infrastructures.