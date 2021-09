Mes Joël Rochon et Daniel Larochelle. Sources : Site web de Daniel Larochelle Avocat et archives

Un homme qui a perdu sa conjointe le soir de la tragédie, un autre qui s’est sauvé des flammes avec son épouse et sa petite-fille et un troisième qui a vu sa maison être détruite sous ses yeux pour faire cesser les flammes, voilà le visage de trois demandeurs du recours collectif de la tragédie de Lac-Mégantic.Le procès civil contre le Canadien Pacifique qui s’est ouvert mardi à Sherbrooke regroupe le recours collectif, mais aussi les poursuites entreprises par le gouvernement du Québec et diverses compagnies d'assurance.L'avocat responsable du recours collectif, Me, a défini quels sont les membres du recours collectif. Il s'agit de toutes les personnes physiques ou morales qui résidaient à Lac-Mégantic qui possédaient une résidence, exploitaient une entreprise, était un employé de Lac-Mégantic et toutes les personnes présentes le soir des événements. Les seuls défendeurs sont le Canadien Pacifique et la Montreal, Maine & Atlantic (MMA) Canada.Me Daniel Larochelle a décrit la situation des trois requérants par qui a été entrepris le recours collectif.était au bar le Musi Café le soir des événements. Il a quitté les lieux vers minuit pour rentrer chez lui. Sa conjointe a choisi de rentrer plus tard.Vers 1 h 30, il a entendu les explosions. Il a tenté de rejoindre sa conjointe qui n’a jamais répondu.« C’est là qu’il a appris le décès de sa conjointe. Il aurait pu décéder ce soir-là s’il était resté une heure de plus. Il a dû vivre le deuil de sa conjointe. Ils travaillaient à la même usine et possédaient une résidence conjointe. Son entreprise a dû fermer pour quelque temps et vivre le deuil à travers toutes ces années », signale Me Larochelle.habitait sur la rue des Vétérans. Le pétrole s’est engouffré dans la conduite d’égout pluvial qui allait vers le lac. Il y a eu une explosion qui a détruit sa maison patrimoniale.« Il a juste eu le temps de prendre les clés de son camion. Par le rétroviseur, il a vu sa maison exploser. C’était le siège de son entreprise, une compagnie d’ambulance », explique Me Larochelle.Lui et son épouse ont subi des séquelles psychologiques de cette nuit tragique. « Ils ont eu la chance de s’en sortir. Les voisins sont décédés dans leur demeure », indique l'avocat responsable du recours collectif.restait aussi sur le boulevard des Vétérans. Huit maisons sur dix ont été brûlées lors de la tragédie ou ont été démolies en 2016.« Sa maison a été le rempart qui a empêché l’incendie de se propager. Sa maison a été démolie devant ses yeux pour arrêter la propagation du feu. Il a subi des préjudices émotionnels », signale Me Larochelle.L'avocat a aussi rappelé qu’il y avait 90 commerces et une quarantaine de bâtiments à l’intérieur de la zone rouge.« Ce n’est pas juste le Musi-Café et les clients à l’intérieur qui ont été victimes. La rue Frontenac était le tissu de Lac-Mégantic. On a dû tout démolir. La reconstruction s’est faite. Ça a été difficile pour Lac-Mégantic de se reconstruire. Pour revivre le 6 juillet chaque année, je peux vous dire que les blessures sont encore là. Nous espérons que le procès va apporter des réponses, le réconfort à nos clients de l’action collective », indique Me Larochelle.Un autre avocat du recours collectif, Me, a mentionné que cette cause était l’histoire d’un train qui a déraillé, explosé, tué 47 personnes et détruit une ville.Selon la théorie des avocats du recours collectif, c’est le Canadien Pacifique qui supervisait le transport du pétrole entre le plan d’extraction de World Fuel au Dakota du Nord et la raffinerie d’Irving située à St-John au Nouveau-Brunswick.« Ils savaient que ça coûtait moins cher d’utiliser la MMA que le Canadien National, mais que ce n’était pas sécuritaire. Ils savaient que ça coûtait moins cher et qu’ils n’avaient pas l’expérience pour transporter ce type de pétrole », a indiqué Me Rochon.Il rappelle que le standard minimum était utilisé et que les décisions étaient prises sans tenir compte de la sécurité.« CP avait la responsabilité d'assurer la sécurité du pétrole qui circulait à Lac-Mégantic », signale Me Rochon.Il mentionne que la preuve sera faite que la voie ferrée n’était pas en bonne condition, le pétrole transporté était très volatile. Le CN était une alternative plus sécuritaire que la MMA et cette voie a été utilisée parce qu’elle était moins chère.Bien qu’il ne soit pas d’usage de faire une déclaration d'ouverture en matière civile, le jugea fait une exception mardi au palais de justice de Sherbrooke. Le juge a souligné qu'il aurait aimé que le procès se déroule à Lac-Mégantic.« Une tragédie innommable s’est produite à Lac-Mégantic qui a causé la mort de 47 personnes, a souligné le juge Bureau. Il s'est avéré impossible que le procès se déroule à Lac-Mégantic pour diverses raisons ».Le recours collectif a été autorisé il y a six ans. Les trois recours sont joints dans un seul procès parce que les fautes reprochées sont semblables et les éléments de preuve sont de même nature. Le tribunal devra déterminer si le CP a commis des fautes et s’il y a un lien de causalité entre ces fautes et la tragédie.Une bonne partie de la preuve se fera par visioconférence pour éviter les déplacements et en raison de la situation pandémique.