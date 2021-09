Me Jean-François Dagenais et Marie Cossette, AD. E. Sources : Site web de BCF et Twitter

Cain Lamarre

Me Sophie Mongeon. Source : Facebook

Lavery

C’est le retour des nouvelles des bureaux ! Droit-inc dresse, semaine après semaine, un tour d’horizon des des activités de gros et petits cabinets.Portrait.Les 26 et 27 octobre prochain,, associé chez BCF Avocats d’affaires, co-présidera les Journées stratégiques sur les enjeux dans la construction en compagnie de, Ad. E. etIl s’agit d’un rendez-vous annuel organisé par Open Forum Ouvert. Il s’adresse aux entreprises œuvrant dans le secteur de la construction.L’avocat spécialisé en droit agricole et agroalimentaire,, a été invité à participer à un panel de discussion sur l'agriculture de proximité.Il a participé à cet événement avec, professeure de l'Université d'Ottawa,, de l'Université Laval, et le ministre de l'Agriculture des pêcheries et de l'alimentation du Québec,L’événement a été diffusé en ligne le 13 septembre dernier.Me, de Desroches Mongeon Avocats, lançait récemment le podcast À2Maîtres, qui traite d’actualités juridiques.Le second épisode aura lieu, demain, à 19h30, et portera sur les actes criminels et la réforme des lois et tribunaux. Le Sénateury discutera de son projet de loi, la réforme de l’IVAC, tandis quediscutera de son expérience avec la DPJ et l’IVAC.Mme Rochon a été victime de maltraitance par le passé.Fasken aussi a droit à son podcast ! Le cabinet présente depuis peu Perspectives, un balado de l'actualité juridique et du monde des affaires.Dans chaque épisode, des avocats de Fasken et leurs invités discutent de l'impact de questions juridiques sur les entreprises. Le plus récent épisode discute du Protocole de Madrid et de la protection des actifs de propriété intellectuelle.Plus de 200 personnes ont participé la semaine dernière à un webinaire organisé par les Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) en collaboration avec le cabinet Lavery.Cet événement, qui portait sur les droits et obligations des employeurs quant à la vaccination des employés, a réuni les avocatsetà titre de conférenciers.Me, de Stikeman Elliott, a été reconnu comme un chef de file pour son expertise en droit des sociétés/des affaires dans le guide canadien de 2022 de Chambers and Partners.À noter que le cabinet a été reconnu au gala IFLR Canada Awards 2021 en remportant les prix de l’Équipe de l’année en marchés des capitaux et du cabinet d’avocats québécois de l’année.