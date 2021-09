Sophie Brochu, Nicolas Leblanc, de la Société d’État, Mes Paul Kraske de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, Me Joseph Dornfried, de Carmody Torrance Sandak & Hennessey, Me Michael Didriksen, de Baker Botts et Nike Opadiran de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Source : LinkedIn, Facebook, artofchoice.co, chambers.com

L’État de New York accordait récemment un contrat de 25 ans à Hydro-Québec, qualifié par le premier ministre François Legault d’une « entente de principe de 20 milliards de dollars sur 25 ans ». Il s’agit du plus important contrat d’exportation de la Société d’État.« L’État de New York fait un pas audacieux vers la décarbonation, a affirmé la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec,. En allant de l’avant avec le projet (NDLR : Champlain Hudson Power Express), il commencera à réduire ses émissions de GES dès 2025 et à mettre en place l’infrastructure nécessaire pour soutenir la production d’énergie renouvelable sur son territoire, tout en s’assurant que les collectivités locales en tireront des avantages directs. »À partir de 2025, 1 250 mégawatts d’électricité remplaceront progressivement les énergies fossiles, qui représentent plus de 85 % des approvisionnements en électricité de la région. Cet apport équivaut à la consommation électrique d’environ un million de foyers.Dans le cadre de cette transaction, Hydro-Québec était représentée par Meset, de la Société d’État, Meset, de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, et Me, de Carmody Torrance Sandak & Hennessey.La firme Transmission Developers Inc, qui administre le projet CHPE, était représentée par Me, de Baker Botts.À noter qu’Hydro-Québec n’a pas dévoilé les revenus potentiels que lui permettrait d’obtenir ce contrat.Le projet CHPE prévoit la construction d’une ligne de transport souterraine et sous-fluviale d’une longueur d’environ 545 km entre la frontière canado-américaine et la ville de New York.On estime que ce projet, qui a obtenu toutes les autorisations requises de la part des autorités américaines, créera 1 400 emplois durant la phase de construction aux États-Unis. TDI s’est engagée à faire appel à des travailleurs syndiqués.Le Conseil des Mohawk de Kahnawàke et Hydro-Québec seront copropriétaires de la ligne de transport qui sera construite au Québec et raccordée à la ligne CHPE.« Nous anticipons le plaisir de travailler avec nos partenaires Hydro-Québec et Transmission Developers pour nous assurer que ce projet conduira à la création d’emplois bien rémunérés pour les New-Yorkais ainsi qu’à des investissements dans des collectivités parmi les moins bien desservies, tout en accélérant notre trajectoire vers un avenir décarboné », a déclaré la présidente Doreen M. Harris, la présidente de la New York State Energy Research and Development Authority.