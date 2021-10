Le juge Jean-Pierre Lortie s’est éteint... Source : LinkedIn

Le juges’est éteint à l’âge de 75 ans.Après avoir obtenu une maîtrise ès arts en philosophie et une licence en droit à l’Université de Montréal, il devient membre du barreau en 1974.Il pratique comme avocat en droit municipal, d’abord chez De Grandpré, Godin. Il est ensuite à l’emploi du contentieux de la Communauté urbaine de Montréal (CUM), où il devient avocat en chef adjoint, responsable de la section droit immobilier.Me Lortie a étroitement collaboré avec le Service d’évaluation de la CUM et le Ministère des Affaires Municipales pour la rédaction de la Loi sur la fiscalité municipale. Il a également été secrétaire et conseiller juridique de la Commission d’enquête sur le Service d’évaluation de la CUM.En 1985, Me Jean-Pierre Lortie est nommé juge à la Cour provinciale - qui devient ensuite la Cour du Québec - où il devient vice-président adjoint du tribunal de l’expropriation à Montréal.En 1998, Jean-Pierre Lortie est nommé juge à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec à Montréal.Quatre ans plus tard, le juge Lortie siège dans un tribunal des Nations-Unies comme juge international. Il participe à des procès pour crimes de guerre et génocides dans les Balkans.Il prend sa retraite de la magistrature en 2007. Me Jean-Pierre Lortie se joint alors au bureau montréalais de Desjardins Ducharme comme avocat-conseil. Il pratique dans les domaines de la fiscalité municipale, de l’expropriation et de l’arbitrage.Il se joindra ensuite au cabinet Godard Belisle St-Jean & Associés, à Ste-Agathe-des-Monts.Depuis 2011, il était avocat et arbitre accrédité, spécialisé dans l’expropriation et la fiscalité municipale, le droit municipal et administratif, le droit de l’environnement.Me Lortie a été chargé de cours en droit municipal et administratif à l’Université de Montréal, à l’École du Barreau du Québec ainsi qu’à l’Université d’Ottawa.Il est l’auteur d’ouvrages et articles en expropriation et fiscalité municipale.