Me Caroline Briand. Source : Site web de Langlois

Le cabinet Langlois avocats vient d’embaucher Me, à titre d’avocate associée au sein du groupe litige à Montréal.« Nous sommes ravis d’accueillir Caroline au sein du cabinet. Sa riche expérience de même que son implication dans la communauté juridique et sa compréhension fine des réalités juridique, économique et sociale des Premières Nations sont de précieux atouts pour nos clients. Bienvenue dans l’équipe Langlois ! » a affirmé, chef de la direction.Sa pratique se spécialise en droit des autochtones, en droit constitutionnel et en droit administratif.Passionnée par l’histoire et par les enjeux socio-juridiques des peuples autochtones, Me Briand a développé une connaissance approfondie du sujet, tout au long de sa carrière.Sa clientèle est principalement constituée d’organismes gouvernementaux et communautaires, de citoyens autochtones et d’entreprises ayant des partenariats avec les communautés.En plus, l’avocate gère des dossiers en droit professionnel et disciplinaire. Elle représente des ordres professionnels et autres organismes régulateurs dans ce type de dossier. Elle accompagne également des organismes et institutions spécialisés en matière de violences sexuelles et discriminatoires.Avant de rejoindre Langlois, elle a pratiqué au cabinet Cain Lamarre pendant 13 ans. Elle a aussi travaillé chez O'Reilly & Associés de 2005 à 2007.Membre de l’Ontario et du Nunavut, elle a été admise au Barreau du Québec en 2008.Diplômée en droit civil et common law de l’Université McGill, elle détient un certificat en droit minier de l’Université York et poursuit ses études à la maîtrise en droit à l’Université Laval.