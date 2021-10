Me Debbie Thibodeau. Source : Lavery

Lavery Avocats a embauché Meau sein du groupe droit des affaires.« (...) Chez Lavery, j’ai tout de suite été charmée par les valeurs humaines du cabinet. Dès le départ, j’ai senti l’esprit collaboratif de chacun ainsi qu’une culture d’entreprise qui me rejoignent grandement et qui me permettront assurément de me développer autant professionnellement que personnellement au sein de cette belle et grande nouvelle famille professionnelle », a-t-elle déclaré.L’avocate pratique principalement en financement d’entreprises, droit bancaire et en droit commercial.Dynamique et professionnelle, elle conseille les associés et sociétaires dans des dossiers complexes sur le financement d’entreprises, les réorganisations corporatives et successorales ainsi que les fusions et acquisitions d’entreprises privées.Membre du Barreau du Québec depuis 2019, Me Thibodeau a commencé sa carrière en tant que technicienne juridique puis stagiaire et avocate chez GBV Avocats. Elle y a acquis de l’expérience en droit commercial, corporatif et en financement d’entreprises.Diplômée en droit de l’Université Laval, elle a effectué une formation au baccalauréat en relations industrielles et un D.E.C en techniques juridiques au Collège Ellis en 2012.