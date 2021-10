Me Emmanuelle Moussa et Me Andréanne Martel, les animatrices. Source: LinkedIn

Lancé par la Clinique juridique du Mile End, le premier épisode du podcast « A Priori, juristes autrement » est enfin sorti.À l’origine de ce projet, Meet Meaniment cette nouvelle émission.Dans le premier épisode, Me Moussa et Me Martel ont reçu leur première invitée Me, fondatrice du cabinet Arty Law, pour discuter de son expérience et point de vue sur la pratique en solo lorsqu’on débute dans la profession.Elles ont abordé plusieurs enjeux importants comme la construction du cabinet, les formations à faire, la gestion du stress, le syndrôme de l’imposteur et plus encore. De plus, elles ont donné des conseils pour trouver des clients et pour se démarquer des autres cabinets, en début de pratique.Me Tohry s’est empressée de partager la nouvelle sur Linkedin.Ce podcast démystifie le milieu juridique et aide les étudiants en droit dans leur future carrière. Il a pour but d’aider les jeunes juristes à créer une pratique à leur image correspondant à leurs valeurs et besoins.Un mercredi sur deux, elles reçoivent des invités issus du milieu juridique pour parler de différents enjeux de la pratique.La carrière d’avocat, les domaines de pratique, la gestion de l’anxiété et du stress, la pratique « non-traditionnelle », le Barreau et le post-barreau sont d’autres thèmes qui seront abordés dans dans les prochains épisodes.Produits par la Clinique juridique du Mile End, les podcasts sont enregistrés et montés par le studio SF.Les épisodes sont gratuits et disponibles en ligne sur la chaîne officielle de la Clinique juridique.Vous pouvez visionner le premier épisode ici