Bryson Stokes, associé administrateur de Blakes. Sources : Sites web de Blakes et de MBC

Faire preuve d’ouverture d’esprit et de respect pour bâtir des relations de travail solides en discutant des méthodes de communication préférées, en sollicitant et en donnant de la rétroaction constructive et en soulignant la contribution des autres.

Planifier et diriger des réunions efficaces et utiliser les courriels intelligemment en faisant parvenir aux participants l’ordre du jour d’une réunion avant la tenue de celle-ci, en tenant compte des horaires, des fuseaux horaires et de la disponibilité des participants, et en réduisant le nombre de courriels non nécessaires.

Respecter les périodes de pause et d’absence en réduisant le nombre de courriels envoyés en dehors des heures de bureau, en gérant le travail effectué en dehors des heures habituelles et en privilégiant le travail d’équipe à l’égard du service à la clientèle et de la disponibilité « sur appel ».

Déléguer le travail de façon réfléchie afin de maintenir des relations solides au sein de l’équipe en répartissant le travail de façon juste et inclusive, en précisant le contexte et les attentes et en fournissant des échéances réalistes.

Blake, Cassels & Graydon est le premier cabinet d’avocats canadien à signer la Mindful Business Charter (MBC) pour réduire le stress inutile et à cultiver un travail d’équipe efficace.Intitulé Blakes en tête, ce projet se concentre sur l’ouverture d’esprit et le respect, une meilleure communication, le respect des heures de bureau et la délégation réfléchie des tâches.« Chez Blakes, l’accent sur la collaboration intelligente consolide notre engagement de longue date envers la promotion de la santé et de la productivité de nos équipes. Si nous améliorons notre façon de travailler ensemble, tout le monde y gagnera, tant le cabinet et ses membres, que les clients », a déclaré, associé administrateur du cabinet« Le message de la charte est simple : soyons plus attentifs à l’impact que nous avons les uns sur les autres et donnons à chacun la possibilité d’en parler, d’être brave et de demander ce dont nous avons besoin pour être à notre meilleur et nous épanouir. L’époque dans laquelle nous vivons ne cesse de remettre en question les notions de travail et de milieu de travail », a expliqué, pour le compte de l’initiative MBC.Blakes en tête suggère quelques pratiques basées sur les objectifs de la charte :Blakes encourage ainsi ses employés, associés et avocats à faire des petits gestes au quotidien pour réussir à établir des bases et réussir les objectifs souhaités.Rappelons que plusieurs cabinets d’avocats et entreprises d'envergure internationale ont déjà signé cette initiative. La MBC a pour objectif ultime d’améliorer la culture du travail et le bien-être des employés.