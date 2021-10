Mélanie Lippman. Sources : Shutterstock et site web de Mélanie Lippman

La plupart des avocates portent principalement des vêtements de couleurs noir, blanc, gris, marine et crème. Mais comment ajouter de la couleur dans votre garde-robe ?À travers des capsules vidéos pour Attorney at work a lancé le défi « Confrontez votre garde-robe ».Cette conseillère vestimentaire nous apprend à voir son garde-robe différemment et à trouver des tenues sans stress. En effet, cela peut paraître difficile mais c’est tout le contraire. Et dans chaque vidéo, elle propose un nouveau défi ou un conseil facilement applicable au quotidien.Dans sa deuxième vidéo , elle donne des conseils sur l’ajout de vêtements ou accessoires colorés dans notre tenue pour garder un style simple et chic. Souvent on pense que porter des vêtements colorés peut être inapproprié ou mal vu alors que c’est faux.Son conseil ? Il faut se poser les bonnes questions : quelles sont les couleurs les plus flatteuses pour vous ? Comment utiliser les couleurs tonales et les couleurs contrastées pour composer vos tenues ?Avant de choisir n’importe quelle couleur, il faut comprendre les différents types.Il y a des couleurs avec des tons similaires. Ces couleurs peuvent être monochromes. On parle ici du bleu, noir, gris et blanc. C’est généralement les couleurs utilisées par la plupart des avocates.Par exemple, vous portez des complets ou des robes de la même couleur pour assurer un thème neutre.Parfois, ce n’est pas la bonne solution. Vous pouvez contraster cette couleur avec d’autres couleurs opposées. Oui, vous pouvez porter des vêtements de couleur différentes (jusqu’à trois couleurs maximum) mais toujours en concordance avec le style. Honnêtement, c’est le meilleur moyen d’ajouter de la couleur dans votre tenue !Par exemple, si la principale couleur de votre garde-robe (vestons, pantalons et chaussures) est grise, vous pouvez mettre des chemises de couleurs lilas, beige, blanc pour contraster le tout.Vous pouvez vous inspirer de cette fiche sur les couleurs (qui est parfaite pour commencer) pour apprendre à associer les bons tons.source : capture de la vidéoEn effet, peu importe le choix de couleurs, assurez-vous que vous aimez ce nouveau look et que cela vous corresponde. Et n’hésitez pas à adapter votre style selon votre lieu de travail.Par exemple, si vous travaillez à la maison, portez des hauts de couleurs uniques et ajoutez des boucles d’oreilles pour contraster le tout. Si vous rencontrez des gens au bureau, ajoutez des accessoires colorés comme des lunettes, des bijoux, des foulards pour agrémenter votre style.Une fois que vous aurez appris à porter la couleur, vous pourrez commencer à affiner votre style.Alors, êtes-vous prêtes ? 3,2,1… c’est parti et mettez de la couleur dans votre vie !

