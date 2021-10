L’associée et agent de marque de commerce du cabinet, Johanne Auger. Source: Site web de BCF

Borden Ladner Gervais

Me Nancy Cleman. Source: Site web de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon

McCarthy Tétrault

Que se passe-t-il dans les cabinets ? Droit-inc répond à cette question, semaine après semaine.Voici vos nouvelles des bureaux… Histoire de suivre les actualités, petites et grandes, des cabinets !C’est une nouvelle formation, signée BCF Avocats d’affaires !L’associée et agent de marque de commerce du cabinet,, participera à une Formation Infopresse intitulée « Être un leader authentique et inspirant », le 27 octobre prochain.Johanne Auger va y participer en compagnie de Rose-Marie Charest, directrice du programme RÉUSSIR leadership & communication.Trois étoiles valent mieux qu’une. Mesetont été sacrés « étoiles montantes » par Managing IP.Cette reconnaissance, selon le cabinet BLG, les placerait parmi les « meilleurs juristes de la relève dans le domaine de la Propriété intellectuelle en pratique privée.LangloisLes étudiants en droit, de l’Université de l’Alberta, et, de l’Université de Montréal, ont remporté le prix Langlois, remis par la Section du droit des affaires de l’Association du Barreau canadien.Ils ont remporté ce prix grâce à leur dissertation respective en anglais et en français dans le domaine du droit des affaires.Le concours a été créé par la section du droit des affaires de l’ABC pour promouvoir et récompenser l’intérêt pour le droit des affaires dans les facultés de droit canadiennes et pour encourager la participation des étudiants et étudiantes en droit.Le cabinet LRMM dit bravo à Me, l’une de ses avocates-associées. Elle s’est vu décerner la distinction honorifique Advocatus Emeritus (avocat émérite) du Barreau du Québec.Me Cleman est à l’emploi de LRMM depuis mars 2016., Chef de l’inclusion à McCarthy Tétrault, a remporté le prix Leader to be proud of LGBTQ+ Advocate de l’organisme Fier Départ / Start Proud.Fier départ / Start Proud vise à faciliter le passage du milieu universitaire vers le milieu professionnel pour les étudiants et jeunes professionnels LGBTQIA+.« Malgré nos progrès, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que nos gens puissent être eux-mêmes au travail et avoir leur place en tant que personne ouvertement LGBTQ2S+ dans une culture surtout hétérosexuelle », a notamment déclaré la principale intéressée au sujet du chemin qu’il reste à parcourir.Me Gershbain, du bureau de Toronto, est décrite par le cabinet comme une « ardente défenseure qui jour après jour repousse les limites de l’inclusion dans le milieu de travail. »