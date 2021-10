L’ancien premier ministre Jean Charest. Source: Radio-Canada

Simon Jolin-Barrette. Source : Banque d’images Droit-inc.

la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault. Source: Facebook

Dans une rare sortie publique, mercredi,s'en est pris au gouvernement Legault, qu'il accuse de cautionner des gestes illégaux en cherchant à salir sa réputation.L'ex-premier ministre du Québec, aujourd’hui associé chez McCarthy Tétrault, a attaqué le gouvernement Legault en général, mais surtout le leader parlementaire caquiste,, et la ministre de la Sécurité publique,, pour des propos tenus en Chambre le 21 octobre dernier.Ce jour-là, en réponse à des questions soulevées par le député libéral de LaFontaine,, les deux ministres ont mis en doute l'intégrité du Parti libéral du Québec (PLQ), dirigé par M. Charest de 1998 à 2012.À un moment, en prenant la parole, Mme Guilbault a exhibé le livre PLQ INC. pour appuyer son propos, un geste qui a ulcéré l'ancien premier ministre, dont la photo s'étend sur toute la page couverture.Dans un communiqué publié mercredi, soit près d'une semaine plus tard, M. Charest s'est dit profondément choqué par l'attitude gouvernementale, d'autant plus qu'il s'agit là d'un ouvrage qui repose sur plusieurs fuites illégales émanant de l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption.Ce faisant, les deux ministres « cautionnent et légitiment des actes illégaux », selon sa lecture des faits.Toujours le 21 octobre, la ministre Guilbault avait notamment affirmé qu'il lui semblait « un peu contre nature » d'entendre le Parti libéral parler d'intégrité. Le leader parlementaire libéral, André Fortin, lui avait demandé aussitôt de retirer ses propos.La ministre avait aussi soutenu que s'il y avait un parti « qui a donné de l'ouvrage à l'UPAC à travers les années, c'est bien le Parti libéral ».M. Jolin-Barrette en a remis par la suite en affirmant « qu'au fil des années, la confiance des Québécois dans nos institutions a été mise à mal à cause du Parti libéral du Québec ».M. Charest, qui a été premier ministre du Québec de 2003 à 2012, a indiqué dans son communiqué que le livre PLQ INC. est le résultat « de plusieurs fuites d'enquêtes menées par l'UPAC, fuites qui, disons-le clairement, constituent des actes criminels ».Les fuites en question ont violé sa vie privée, a-t-il affirmé, et font aujourd'hui « l'objet d'une poursuite devant la Cour supérieure à la suite du refus du gouvernement du Québec de (lui) présenter des excuses ».M. Charest a rappelé que l'enquête interne de l'UPAC sur les fuites émanant d'elle a mené à l'arrestation du député de Chomedey,, qui a reçu récemment des excuses publiques du commissaire de l'UPAC Ces fuites font actuellement l'objet d'une enquête par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) à la suite de l'investigation déclenchée par l'UPAC au sujet des fuites illégales, « alors que des enquêteurs de l'UPAC sont soupçonnés d'en avoir été les auteurs ».« De toute évidence, les gestes et les propos du gouvernement Legault et de la ministre Guilbault étaient planifiés et prémédités », a conclu M. Charest, qui a refusé d'accorder des entrevues sur le sujet.Le livre PLQ INC. porte le sous-titre « Comment la police s'est butée au parti de Jean Charest ». Produit par l'équipe d'enquête de Québecor, le livre paru en 2019 porte sur les dessous de l'enquête Mâchurer menée par l'UPAC au sujet d'allégations de financement illégal du PLQ.