Le notaire Jacques Dorais s’est éteint... Source: Site web de Bergeron Dorais notaires

Le notaires’est éteint à l’âge de 70 ans. Il était le fondateur du cabinet montréalais Bergeron Dorais notaires, devenu Dorais Fortier Leduc notaires.Jacques Dorais est devenu notaire en 1976. Ce natif de Ville-Saint-Laurent a développé une expertise en droit d’immobilier et de la copropriété.Il avait accueillicomme stagiaire, avant de l’embaucher comme notaire, et finalement de lui proposer de s’associer avec lui en 2015, créant le cabinet Dorais Bergeron notaires.Au début de l’année 2021, Me Jacques Dorais s’est associé avec deux autres notaires, transformant le cabinet en Dorais Fortier Leduc notaires. Me, qui avait elle-même débuté en notariat par un stage chez le notaire montréalais, et Me, qui faisait partie du cabinet depuis trois ans, se sont ainsi associées au notaire séniorSur LinkedIn,, collaboratrice du notaire, mais aussi mère de plusieurs de ses petits-enfants, partage sa tristesse.« J'espère que le vin est bon là-haut et que vous êtes tout près d'un lac où le temps est beau et calme.... où les étoiles brillent!! Prenez soin de vos petits-enfants d'en haut comme vous l'avez toujours fait ici bas!! »Sur la page de condoléances, plusieurs amis et collaborateurs du notaire lui rendent hommage. « C'est un homme bon et d'une grande gentillesse qui vient de nous quitter, salue. Me Dorais est l'un des patrons que j'ai le plus apprécié. Son sens de la famille et l'amour de sa profession sont des éléments qui m'ont marqué. »« Et oui j'ai perdu mon frère tel qu’il appelait tous ses amis, un homme qui avait beaucoup d'emphase dans son travail et qui connaissait ses dossiers par coeur, rapporte. Que dire de sa personnalité, toujours joviale et prêt à aider qui que se soit surtout quand il ressentait une injustice de son droit. Pour moi, Jacques était plus que mon notaire. »Me Jacques Dotais laisse dans le deuil son épouse Louise Senay, ses trois enfants, Julien, Marie-France et Geneviève, et ses cinq petits-enfants.