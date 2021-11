L’avocate émérite Suzanne H. Pringle et la présidente de ZSA Me Dominique Tardif.

Mes Steve Boucratie, Pierre Marc Bellavance , Samantha McKenzie et Laurent Dionne-Legendre.

Aux allures d’un gala des oscars, cet événement s’est déroulé pour la première fois en ligne.Animé par l’avocate émérite, la cérémonie était vraiment à l'ère du temps. Compte tenu des restrictions sanitaires, la cérémonie a été pré-enregistrée et chaque gagnant a enregistré une vidéo de remerciement à l’avance. Les spectateurs pouvaient commenter en direct l’évènement à travers la boîte de clavardage.Comme à son habitude, la présidente de ZSA Mea remercié et félicité les finalistes au début de la cérémonie. Elle n’a pas hésité à souligner leur travail qui a été mis en avant pendant la pandémie.« Chapeau à tous les finalistes, pour avoir su conseiller vos entreprises et contribuer ainsi à garder le cap, malgré l’absence fréquente, particulièrement lors de situation d’urgence, de précédents, méthodes et protocoles du passé sur lesquels s’appuyer », a-t-elle dit dans son discours de bienvenue.Celle-ci a rappelé que cette année, ils étaient 18 finalistes dans quatre catégories.Le jury était composé d’avocats pratiquant dans les grands cabinets et dans les entreprises. Après la période de nomination, ils ont analysé chaque candidature et ont procédé par vote secret pour déterminer les gagnants de chaque catégorie.Présenté par Mede Torys, le prix conseiller juridique d’avenir a été décerné à deux lauréats. Il s’agit de Mede Digital Shape Technologies Inc. et Medu Groupe Mach.« J’ai été un peu surprise et un peu confuse au début quand ils ont annoncé le nombre de gagnants. J'étais avec d’autres personnes puis on s’est tous regardé et on a eu un petit sourire. C’est une marque de reconnaissance pour mes pairs », dit Me McKenzie qui a assisté à la cérémonie avec ses collègues de travail chez Digital Shape Technologies Inc..« Je suis très content. Étant jeune avocat qui pratique le droit depuis quatre ans, c'est une belle reconnaissance. C'est le fun de voir que les conseillers juridiques sont mis de l'avant. On parle souvent des grands cabinets et c’est intéressant de voir qu’on peut donner une place à des avocats qui travaillent un peu plus dans l'ombre auprès des entreprises et contentieux juridiques », affirme Me Dionne-Legendre.Les deux lauréats ne connaissaient pas l’existence du prix avant leur nomination. Ils estiment que ce gala est l’occasion de mettre en valeur ce domaine du droit, peu connu auprès des jeunes étudiants et avocats.« À l'université, on parlait beaucoup parler des opportunités de carrières dans les grands cabinets, en pratique privée et au Gouvernement. On n’entendait pas parler beaucoup des contentieux en entreprise. C'est une carrière qui me convient parfaitement. Beaucoup de gens s’y retrouvent et sont vraiment très heureux aussi », explique Me McKenzie.« C'est le fun de voir qu'il y a des jeunes avocats qui excellent dans leur domaine, qui ont des opportunités d’emploi et qui peuvent grandir au sein d'entreprises.C’est encourageant pour des jeunes étudiants de voir qu'il y a des pratiques très intéressantes dans d’autres domaines du droit », explique Me Dionne-Legendre.Dans la catégorie litige et gestion de risques, Me, conseillère juridique générale et adjointe aux litiges chez Air Canada, a été récompensée.« C’est gratifiant parce que c’est le résultat d’un travail d'équipe. Je suis fière de nous et c'est une marque de reconnaissance de notre travail. Lors d’une foire de recrutement dans une faculté de droit, on qualifiait le travail en entreprise comme un mode de pratique alternatif alors que c’est un mode de pratique en soi. Ces prix, remis aujourd’hui, marquent cette importance », précise-t-elle.Me Sénécal encourage également les jeunes à considérer le travail dans les entreprises comme un premier choix. « C'est une carrière très valorisante, très importante qui permet d’influencer les actions de l'entreprise et de jouer un rôle clé », dit-elle.Présenté par Langlois Avocats, le prix de conseiller juridique, service juridique de petite ou moyenne taille a été attribué à Mede Champion Iron Limited.« Je suis très heureux et reconnaissant de recevoir ce prix. J’ai eu un bon support autour de moi et c’est ce qui m’a permis d’avancer dans ma carrière. Ce prix représente la récompense de longues heures de travail et de dévouement dans les dossiers juridiques. On a vécu des enjeux liés à la pandémie, comme tout le monde. C'étaient des gros challenges qu’on a réussi à surmonter » nous confie-t-il.Mede Beneva s’est vu remettre le prix de chef des affaires juridiques de l’année.« Je suis surpris parce qu'il y avait de très bons candidats et je n’avais pas vraiment d'attente pour ce prix. Je l'accueille honnêtement et très simplement. Je veux le partager avec toute mon équipe chez Beneva car c’est le fruit d'un travail d'équipe », nous dit Me Bellavance.Il a été récompensé pour son travail dans le dossier de regroupement de deux compagnies d’assurances, la Capitale et SSQ assurances.« On m’a donné l’opportunité de travailler dans ce dossier. Les compagnies ont fait confiance à notre équipe interne et à l’équipe externe de Norton Rose Fulbright, qui ont travaillé avec nous de façon très collégiale et productive. C’était toute une aventure et ce n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans les trois prochaines années et je suis confiant que tout va bien se passer », affirme-t-il.Félicitations à tous les lauréats de cette édition et rendez-vous au prochain gala en 2023 !