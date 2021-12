Me Claudia Paquette, Me Gabriel Paradis et Me Iara Griffith. Source: Site web de Fasken

Fasken accueille Me, Meet Meà titre d’avocats à Montréal.Me Paquette a rejoint le groupe droit des sociétés et droit commercial du cabinet.Elle conseille des sociétés et des investisseurs institutionnels pour les fusions et acquisitions de sociétés ainsi qu’en droit des valeurs mobilières. Elle représente aussi des émetteurs et des courtiers dans le cadre de leurs activités de financement.Admise au Barreau du Québec en 2021, elle a d’abord travaillé chez Fasken en tant que stagiaire en droit en 2021. Avant, elle a effectué un stage en consultations chez PMP Conseils en 2019 et un stage en négociations commerciales et contractuelles chez Bombardier en 2018.Durant sa carrière, elle s’est impliquée bénévolement au sein de la Clinique juridique entrepreneuriale en 2020 et à l’organisme Pro Bono Students Canada de 2016 à 2017.Diplômée en droit civil de l’Université de Sherbrooke, elle a obtenu une maîtrise en administration des affaires à la même université en 2020.Me Paradis pratique au sein du groupe de fiscalité au cabinet. En plus de pratiquer en droit fiscal, il a de l’expérience en droit des affaires, droit civil et litige.Il conseille des entrepreneurs et des sociétés sur les différents enjeux fiscaux et juridiques lors de réorganisations, de transactions et de différends avec les autorités fiscales.Durant sa carrière, l’avocat a pratiqué en droit fiscal chez Therrien Couture Joli-Coeur pendant plus de cinq ans et demi et chez PeC Law LLP pendant un an et demi. Il a déjà travaillé en tant qu’étudiant en droit au Département de Justice du Canada pendant quelques mois.Membre du Barreau du Québec depuis 2015, il s’implique au sein de l'Association de planification fiscale et financière et de la Fondation canadienne de fiscalité.Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke, il a obtenu une maîtrise en droit fiscal et un DESS en fiscalité de HEC Montréal en 2015.Me Griffith rejoint le groupe de protection des renseignements confidentiels, vie privée et cybersécurité.Sa pratique se concentre en protection des renseignements personnels et de la vie privée ainsi qu’en droit des technologies de l’information.Elle conseille des clients de diverses industries par rapport aux questions liées aux lois canadiennes en matière de protection des renseignements personnels et autres lois liées. Elle les soutient dans la rédaction, la révision et la traduction de contrats.Avant de rejoindre le cabinet, elle a travaillé à titre de stagiaire puis avocate en droit des affaires et de droit immobilier chez Cain Lamarre.Membre du Barreau du Québec depuis 2020, elle est membre de l’Association du Barreau canadien et membre du Comité Technologies de l’information du Jeune Barreau de Montréal.Diplômée en droit de l’Université du Québec à Montréal, elle complète présentement un DESS en traduction juridique à l’Université McGill.