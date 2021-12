Me Nicolas Plourde. Source: Site web de Sarrazin Plourde

Connaissez-vous la nouvelle tête de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada ?Ça devrait. Après tout, elle est relativement connue : il s’agit de, l’ancien bâtonnier du Québec (2012-2013). À noter qu’il a aussi été bâtonnier de Montréal de 2009 à 2010.« Malgré les difficultés causées par la pandémie qui se poursuit, la Fédération continue d’aller de l’avant pour respecter ses priorités stratégiques, affirme le principal intéressé. Nous continuerons de mettre l’accent sur les grands dossiers qui se prêtent bien à la collaboration ».Par grands dossiers, le nouveau président entend la compétence des membres de la profession juridique, la santé mentale et le bien-être de la profession, la réconciliation avec les peuples autochtones ainsi que la lutte contre le blanchiment d’argent.« Il ne s’agit que de quelques-unes des initiatives nationales que l’on associe à la Fédération. Je peux aussi ajouter CanLII, le Code type de déontologie professionnelle, les Normes de discipline nationales, ainsi que le Colloque national sur le droit criminel et le Colloque national sur le droit de la famille », ajoute-t-il.Nicolas Plourde est un associé du cabinet-boutique Sarrazin Plourde à Montréal. Il cumule plus de 25 ans d’expérience en litige civil et commercial.Me Plourde serait reconnu pour ses compétences dans les litiges commerciaux, notamment en matière bancaire et d’assurance. Il a été impliqué dans plusieurs injonctions, saisies et autres procédures urgentes et extraordinaires, notamment de type Anton Piller et Mareva.Me Plourde possède aussi une expertise en matière de faillite et d’insolvabilité, et conseille fréquemment des créanciers, des débiteurs et des syndics.Il a obtenu son diplôme en droit à l’Université de Montréal en 1993 et a été admis au Barreau du Québec la même année. Il est devenu en 1997 président du Jeune Barreau de Montréal (JBM).En 2008, il était un des administrateurs fondateurs et trésorier de Pro Bono Québec, un organisme offrant des services juridiques gratuits à travers la province. Il est actuellement membre du conseil d’administration du Moulin Microcrédits qui offre des microprêts pour aider les personnes immigrantes et réfugiées qualifiées à poursuivre leur carrière au Canada.Me Plourde a été élu président de la Fédération pour l’exercice 2021-2022. Il a été nommé membre du Conseil de la Fédération par le Barreau du Québec en 2018, après avoir déjà siégé au Conseil en 2013-2014.La Fédération est l’organisme coordonnateur national des 14 ordres professionnels de juristes du Canada qui ont le mandat, en vertu de la loi de leur province ou territoire, de réglementer les 126 400 avocats et avocates au pays, les 3 800 notaires au Québec et les 10 000 parajuristes autorisés en Ontario dans l’intérêt du public.