Me Charif El-Kouri, Me Danielle Miller Olofsson et Me Raphaël Gauthier. Source : Site web de Stikeman Elliott

Me, Meet Merejoignent le cabinet Stikeman Elliott à Montréal.Me El-Kouri pratique au sein du groupe Emploi et travail.Il conseille ses clients en matière d’emploi et les aide dans la rédaction de contrats d’emploi et de politiques. Il les représente également devant les tribunaux administratifs et civils.Sa clientèle est constituée d’entreprises syndiquées et non syndiquées œuvrant dans divers secteurs comme la technologie, les services de soins de santé, la fabrication et la distribution, l’ingénierie et la construction.Avant de pratiquer à titre d’associé pour Deloitte Legal pendant deux ans, il a travaillé pour Stikeman Elliott en tant que stagiaire et avocat de 2014 à 2019.Membre du Barreau du Québec depuis 2014, il s’implique à titre de membre auprès de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec.Diplômé en philosophie de l’Université d’Ottawa, il a obtenu un diplôme en droit civil et common law à l’Université McGill en 2013.Me Miller Olofsson est avocate senior au sein du groupe droit des affaires.Sa pratique est axée sur la protection des renseignements personnels et des données, les nouvelles technologies et la chaîne de blocs.Membre du Barreau du Québec depuis 2002, elle a également été admise au Barreau de Paris en 2005.Avant de rejoindre le cabinet, elle a occupé les postes de cheffe de l’accès à l’information et à la vie privée chez Hydro-Québec pendant plus d’un an et cheffe de la protection des renseignements personnels chez BCF pendant plus de trois ans et demi. De 2010 à 2016, elle a travaillé pour Dentons Canada.Diplômée en droit de l’Université McGill, elle a obtenu une maîtrise en droit de l’Université de Montréal en 2017. Elle détient aussi un baccalauréat en études humaines, une maîtrise en littérature comparée de l’Université de Montréal et un doctorat en philosophie de l’Université de McGill.Me Gauthier pratique au sein du groupe Emploi et travail.Avant de rejoindre le cabinet, il a acquis de l’expérience à titre de stagiaire en droit puis avocat à la Direction des affaires juridiques de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pendant plus de deux ans et demi. En 2017, il a travaillé en tant qu’étudiant en droit à Morency, Société d’avocats.Pendant ses études, il a participé à plusieurs comités, dont celui d’Avocats sans frontières Canada, et à des concours oratoires de la Faculté de droit de l’Université Laval.Diplômé en droit de l’Université Laval, il a été admis au Barreau du Québec en 2019.