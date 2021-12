Source : Shutterstock

Les organismes de réglementation des marchés financiers publicisent de plus en plus les problématiques de vulnérabilité financière pouvant toucher les investisseurs et les mesures pour rehausser la protection des personnes en situation de vulnérabilité.Spontanément, on s’imagine que cette problématique ne touche que les gens âgés ce qui n’est pas vrai !En effet, il existe plusieurs facteurs, temporaires ou permanents, pouvant causer une situation de vulnérabilité pour une personne plus jeune : des maladies physiques, des problèmes de santé mentale, un niveau d’éducation plus faible ou une situation socio-économique précaire.Peu importe l’âge de l’investisseur, des maladiestelles que l’anxiété, la dépression et autres peuvent influencer les décisions et changer les comportements financiers. Selon Statistique Canada, en 2018 5,3 millions de personnes ont déclaré avoir besoin d’aide relativement à leur santé mentaleLa vulnérabilité financière peut aussi toucher tout individu dont ledevient précaire. Les circonstances personnelles telles que la peur de perdre son emploi, une séparation ou un revenu faible peuvent grandement influencer la vulnérabilité des individus et les rendre susceptibles à de la maltraitance financière.Malheureusement cette situation concerne particulièrement les femmes. En effet, même si les femmes s’occupent du budget des besoins quotidiens, elles laissent trop souvent les décisions financières affectant leur futur à plus long terme à leur conjoint, ce qui peut les laisser vulnérables à la suite d’une séparation ou d’un décès du conjoint.Finalement,nos capacités cognitives diminuent, ce qui peut avoir une incidence sur les décisions financières. En 2020, la proportion d’individus de plus de 65 ans au Canada était de 18%et de 19,7 % au Québec. Avec le vieillissement de la population nous risquons d’assister à une augmentation d’abus financiers de cette population plus à risque et plus démunie face à un fraudeur.Les types de fraudes financières sont multiples mais parmi les plus courantes, soulignons :Laoù le fraudeur approche la cible en partageant les mêmes intérêts : loisirs, résidence pour retraités, lieu de culte, etc. Après avoir établi un lien, le fraudeur propose une occasion d’investissement exceptionnelle qui doit rester secrète, ce qui permet au fraudeur d’éviter la réflexion ou la vérification des faits par la cible. Plus la victime est isolée, plus le fraudeur a une marge de manœuvre.La stratégie du «» ou «qui consiste à soutirer de l’argent via un appel téléphonique ou un message en s’identifiant comme un proche qui est en situation de détresse et à qui un montant d’argent doit être transféré.L’où le fraudeur envoi un courriel ou un message texte qui ressemble à celui qu’une institution financière ou entreprise ou un organisme gouvernemental pourrait transmettre. Le but de ces messages est de soutirer les renseignements confidentiels des individus.D’abord, nous devons tous être. Il est impératif de ne pas répondre à des messages d’ordre financier dont nous ne connaissons pas l’expéditeur. Si vous reconnaissez l’institution mais vous ne reconnaissez pas l’interlocuteur au bout de la ligne (ou du courriel), raccrochez et contactez directement l’institution au numéro général. N’oublions pas d’informer nos parents et grands-parents de ce type de risque.Pour limiter la vulnérabilité financière, il faut; or, la finance est un domaine complexe. Les gouvernements, l’industrie financière et ses régulateurs mettent à la disposition de la population beaucoup d’information. N’hésitez pas à faire affaires avec un conseiller financier dûment inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers. En apprenant à vous connaitre, il deviendra un excellent coach de vos finances.N’oublions pas nos. Les enfants abordent que très peu le sujet des finances à l’école. En tant que parent, nous pouvons les initier à certains principes en fonction de l’âge tels que : la gestion d’une allocation, la vérification des prix à l’épicerie, de ne pas partager de l’information personnelle avec des tierces parties (ex : revenu), ouvrir un compte de banque pour y déposer un pourcentage de leur revenu de gardiennage, se méfier des invitations à travailler reçues sur leur téléphone ou dans les réseaux sociaux, expliquer pourquoi et comment on doit utiliser une carte de crédit, les dangers de l’endettement.Sur le plan individuel, il est souhaitable pour tous les investisseurs de(PRC) et en aviser ses institutions financières. Le rôle de la PRC est de veiller à ce que l’investisseur agisse pour son propre bien. Elle n’a pas nécessairement besoin d’être légalement désignée par une procuration. Il s’agit seulement d’une ressource avec laquelle les institutions financières peuvent communiquer pour l’alerter à la suite de décisions financières douteuses ou si une situation potentielle de maltraitance financière serait détectée.La vulnérabilité financière nous concerne tous directement ou indirectement à un moment ou un autre de notre vie. D’ailleurs, la période de pandémie mondiale que nous vivons depuis 2019 a aggravé la vulnérabilité financière préexistante de plusieurs et a permis aux fraudes de se multiplier.Nous espérons que cet article vous aura été utile pour en apprendre davantage sur la vulnérabilité financière et vous aura donné quelques idées pour mieux vous protéger. N’oubliez pas que l’équipe-conseil de la Corporation de services du Barreau du Québec travaille exclusivement pour la communauté juridique du Québec et peut vous aider à répondre à vos questions d’ordre financier.