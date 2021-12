Les fondateurs du cabinet: Julie Forest et Martin Saint-Jean. Source: Forest St-Jean Avocats

« Flexibles, simples et justes » ! Cela résonne comme un mantra, mais c’est en fait la devise du nouveau cabinet généraliste Forest St-Jean Avocats.Ses deux fondateurs, Julie Forest et Martin Saint-Jean le clament haut et fort : leur nouvelle approche de service « n’est pas que des mots ! ».Ils comptent mettre leurs expériences des grands cabinets, Novalex, Robinson Sheppard Shapiro dans lesquels ils ont exercé, au profit de leur nouvelle clientèle.Ils nous expliquent leur approche…Me Julie Forest et Me Martin Saint-Jean : La prestation de nos services repose sur un principe simple : nous sommes partenaires avec nos clients et les écoutons vraiment ! En termes concrets, cela veut dire que nous évaluons chaque relation client en fonction du client, de la nature du dossier, de ses besoins, de sa capacité de payer, de sa croissance d’entreprise le cas échéant. Nous mettons ces éléments en lien avec notre intérêt pour le dossier.À l’issue de cet exercice, nous proposons au client une tarification de nos services et convenons avec lui des bases de notre relation et de son fonctionnement. Forest St-Jean ne cherche surtout pas du volume. Notre plaisir et notre intérêt sont de travailler étroitement avec nos clients pour qu’ils atteignent leur but dans un bon équilibre coûts-efficacité-efficience.Dans tout ! De notre adresse courriel jusqu’à notre tarification, de nos relations avec les collègues en passant par les solutions proposées. Nos clients sont nos alliés, nos partenaires, nos ambassadeurs. Leurs succès, nos succès. Nous sommes interdépendants. Aussi, nous leur proposons une approche systémique de leur problème juridique et les amenons à les concevoir de manière tout aussi systémique.Nous prenons le temps de bien les connaître, car nous nous sommes affranchis de la contrainte de l’heure facturable pour un objectif général en lien avec nos valeurs et nos propres besoins en termes financiers. Moins de clients, mieux connus de nous, et nous nous y investissons au quotidien.Nous grandissons avec nos clients et entretenons des relations très étroites avec eux puisque nous les choisissons autant qu’ils nous choisissent. Le contenu de notre site web explique bien notre approche et notre vision.Nous nous sommes rencontrés chez Novalex où nous étions tous deux avocats-conseils. Nous avons travaillé dans divers dossiers ensemble au cours des deux dernières années.Nous avons constaté que nous partagions une vision commune de la relation client et de la manière de mener un dossier, des aléas de la pratique du droit. Finalement, nous cherchions le même équilibre vie professionnelle/vie personnelle/développement de carrière et implication sociale. Unir nos talents s’est imposé tout naturellement.