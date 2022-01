Me Simon Bisson. Source: Site web de Fasken

Trente-quatre avocats, dont 12 qui pratiquent au Québec, ont été promus à titre d’associés chez Fasken, le 1er janvier dernier. Droit-inc recense cinq femmes parmi ces 12 juristes. Elles sont au total 19 à avoir été promues, contre 15 hommes.Il s’agit de Meset de« Nous sommes très heureux de maintenant compter ce groupe d’avocats talentueux parmi nos associés. Chacune de ces personnes a su démontrer un engagement soutenu envers le cabinet et nos clients. Avec cette nouvelle cohorte d’associés, il ne fait aucun doute que l’avenir de Fasken est entre bonnes mains », a souligné Me, associé directeur du cabinet.Me Bisson pratique au sein du groupe Droit des sociétés et droit commercial.Sa pratique est axée sur les fusions et acquisitions ainsi que sur le capital de risque et le capital-investissement.Il conseille les clients dans le cadre de transactions commerciales d’acquisition et de vente d’entreprises, ainsi que l’exploitation et le financement de sociétés et de fonds d’investissement.Membre du Barreau du Québec depuis 2014, il fait partie de l’Association du Jeune Barreau de Montréal et de l’Association du Barreau canadien.Diplômé en sciences comptables de l’Université du Québec en Outaouais, il a obtenu un diplôme en droit civil en 2011 et un Juris Doctor en 2012 de l’Université d’Ottawa.Depuis 2020, Me Dingle agit à titre d’avocate-conseil au sein du groupe de droit des affaires à Montréal.Elle pratique principalement sur les fusions et acquisitions et les financements publics.Ancienne étudiante et stagiaire chez Fasken, elle a rejoint l’équipe en 2010 à titre d’avocate. Elle a acquis de l’expérience en travaillant à titre de conseillère juridique principale pour Lumempulse Inc. de 2015 à 2017, et comme directrice des affaires juridiques pour Fiera Capital de 2018 à 2019.Membre du Barreau du Québec et du Barreau de l’Ontario, elle est membre du conseil régional du Québec de Conservation de la nature Canada.Diplômée en commerce de l’Université Queen’s, elle a obtenu un diplôme en droit civil à l’Université de Montréal en 2008, et un diplôme en common law à l’Université de Victoria en 2009.Me Dusablon travaille au sein du groupe de fiscalité à Montréal. Il pratique en litige et règlement de différends.Avant de se joindre au cabinet en 2017, elle a travaillé pendant deux ans au service des litiges fiscaux de l’Agence du Revenu du Canada. En 2014, elle a travaillé pour la Direction des affaires fiscales du ministère de la Justice du Canada en tant que stagiaire puis avocate.Admise au Barreau du Québec en 2014, elle s’implique régulièrement au sein de l’Association du Jeune Barreau de Montréal, de l’Association de planification fiscale et financière et de la Fondation canadienne de fiscalité.Diplômée en criminologie et en droit de l’Université de Montréal, elle a effectué une maîtrise en droit fiscal canadien à HEC Montréal en 2020.Andrew Haikal pratique au sein du groupe de fiscalité.Ses dossiers portent sur la planification fiscale et l’impôt des sociétés. Il participe notamment à l’analyse et à la mise en place de stratégies fiscales dans le cadre d’opérations commerciales.Avant de rejoindre le cabinet en 2018, il a travaillé comme avocat en droit fiscal pour McCarthy Tétrault pendant plus de deux ans et demi. En 2014, il a effectué un stage chez Stikeman Elliott LLP.Membre du Barreau du Québec depuis 2014, il est également membre de l’Association du Barreau canadien et de l’Association du Jeune Barreau de Montréal.Diplômé en droit de l’Université de Montréal et d’un Juris Doctor de Queen’s University, il détient également une maîtrise en droit fiscal canadien de HEC Montréal et une maîtrise en droit fiscal américain de la New York University School of Law.Me Harvey-Bertrand travaille au sein du groupe du droit des affaires à Montréal depuis 2020.Sa pratique porte principalement sur le droit des sociétés et le droit commercial.Elle traite des dossiers impliquant des fusions et acquisitions de sociétés privées, des coentreprises, des sociétés de personnes, des restructurations d’entreprise et du capital d'investissement privé.Admise au Barreau du Québec en 2013, elle a travaillé pour Therrien Couture Joli-Coeur pendant deux ans et demi et pour McCarthy Tétrault pendant plus de quatre ans.Diplômée en administration des affaires de HEC Montréal, elle a obtenu un diplôme en droit à l’Université de Montréal en 2012.Me Joyal pratique en droit des sociétés et droit commercial à Montréal.Il travaille notamment dans des dossiers portant sur les fonds d’investissement et la gestion d'actifs. Il conseille notamment des gestionnaires d’actifs et de fonds d’investissement sur la mise en place de nouveaux fonds d’investissement et de produits d’investissement alternatifs.Avant de se joindre au cabinet en 2019, il a travaillé pour Lavery Avocats pendant deux ans et demi. De 2014 à 2016, il a occupé le poste de conseiller juridique pour TMX Group. En 2014, il a agi à titre de stagiaire puis analyste financier pour l’Autorité des marchés financiers.Membre du Barreau depuis 2014, il est membre du Jeune Barreau de Montréal et des Jeunes Canadiens en finance. Il s’implique au sein du comité de relève de la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal depuis 2016.Diplômé en droit civil et en common law de l’Université de Sherbrooke, il a effectué une maîtrise en droit bancaire et financier à l’Université de Boston en 2013.Me Lapierre pratique en droit du travail et de l’emploi à Québec.Il conseille notamment des acheteurs et vendeurs d’entreprises sur des enjeux liés au travail, à l’emploi, aux avantages sociaux et aux régimes de retraite survenant à toute étape d’une opération commerciale. Les employeurs le contactent pour des questions spécifiques liées à son champ d’expertise.Avant de se joindre au cabinet en 2018, il a pratiqué chez Blake, Cassels & Graydon pendant deux ans. Il a également acquis de l’expérience en travaillant pour Davies Ward Phillips & Vineberg LLP pendant quatre ans.Membre du Barreau du Québec depuis 2014, il agit comme co-président de la section CORIS-Québec de l’Association du Barreau canadien. Il s’implique également au sein de l’Association du Barreau canadien et de la Canadian Association of Counsel to Employers.Diplômé en droit civil de l’Université de Montréal, il a effectué un certificat en droit des régimes de retraite à l’Osgoode Hall Law School de l’Université York en 2017.Me Lazar est membre du groupe de droit des sociétés et droit commercial à Montréal.Sa pratique est axée notamment sur le droit des sociétés, dont les fusions et acquisitions, les restructurations d’entreprises et le financement par capitaux propres. Elle conseille aussi des sociétés ouvertes et privées dans le cadre d’opérations locales, transfrontalières et internationales.Admise au Barreau du Québec en 2014, elle est membre du conseil d’administration du Trevor Williams Kids Foundation et membre de la Golden Key Honour Society. Elle fait partie également du Jeune Barreau de Montréal et de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal.Diplômée en histoire de l’Université McGill, elle a obtenu un baccalauréat en droit civil et un juris doctor à la même université en 2013.Me Pelegrin pratique en droit public et droit administratif.Il aide ses clients à atteindre la conformité dans des environnements réglementaires complexes, les assiste dans l’obtention des permis et autorisations et les représente en cas de litige devant tous les tribunaux pour des enjeux civils, administratifs, pénaux et d’expropriation.Avant de rejoindre le cabinet en 2020, il a travaillé pour Sodavex inc. pendant plus de sept ans. En 2012, il a fait son stage Barreau à De Grandpré Chait.Membre du Barreau de l’Ontario, il a été admis au Barreau du Québec en 2013.Ancien membre du conseil d’administration de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal et de l’Office franco-québécois pour la Jeunesse, il est membre du conseil d'administration de la Fondation Collège Montréal depuis 2018.Diplômé en droit civil et en common law de l'Université d’Ottawa, il a effectué une maîtrise en droit à l’Université de Montréal en 2014.Me Shortt est avocat et agent de marques de commerce.Il pratique notamment en litige, droit transactionnel et propriété intellectuelle. Ses clients proviennent notamment des secteurs des jeux vidéo et de l’intelligence artificielle.Il est reconnu pour avoir plaidé devant la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, les cours supérieures du Québec et de l’Ontario et la Commission du droit d’auteur.Membre du Barreau du Québec depuis 2014, il a été admis au Barreau de l’Ontario en 2015.Il s’implique régulièrement au sein de plusieurs organisations dont l’Advocates Society, l’Association du barreau américain - section de la propriété intellectuelle et l’Association canadienne du droit de la technologie.Diplômé en science politique et économie de l’Université McGill, il a obtenu son diplôme en droit à la même université en 2013.Me Tacheji travaille au sein du groupe litiges et résolution de conflits à Montréal, depuis 2013.Il concentre sa pratique en litige commercial, immobilier et contractuel. Il plaide régulièrement devant les tribunaux civils et administratifs. Sa clientèle est constituée de propriétaires, locataires commerciaux, entrepreneurs et institutions scolaires.Membre de l’Association du Barreau canadien-arménien et de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, il a été admis au Barreau du Québec en 2013. Il enseigne également la plaidoirie à la Faculté de droit de l’Université McGill.Diplômé en science politique de l’Université de Montréal, il a effectué une maîtrise en philosophie à la même université en 2009. Il détient également un baccalauréat en droit de l’Université McGill et un certificat de l’Université de science politique et Droit en Chine.Me Valois est membre du groupe de droit des sociétés et droit commercial au bureau à Montréal.Elle traite des dossiers impliquant des fusions et acquisitions de sociétés fermées et ouvertes, des offres publiques, des financements par prise ferme et des transactions de fermeture.Membre du Barreau du Québec depuis 2014, elle s’est jointe au cabinet en 2012 à titre d’étudiante puis stagiaire et avocate. Avant sa carrière d'avocate, elle a travaillé en tant que journaliste pour Radio-Canada pendant plus de six ans et demi.Elle s'implique au sein de plusieurs organisations, dont l'Association du Barreau canadien, l'Association du Jeune Barreau de Montréal, le Barreau de Montréal et la Jeune Chambre de commerce de Montréal.Diplômée en communications de l'Université de Concordia, elle a obtenu un diplôme en droit à l'Université de Montréal et un certificat en droit commercial et international à l'Université de Kent en 2013.