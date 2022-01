Les professeures Sylvette Guillemard et Mélanie Samson. Source: Site web de l'Université Laval

La professeure Yaëll Emerich et Robert Leckey. Source: Site web de l'Université McGill

Le professeur Karim Benyekhlef. Source: Site web de l'Université de Montréal

Alors que les universités ont fait leur rentrée hivernale, vos facultés de droit ont annoncé plusieurs nominations.La professeurerevient à la direction de la revue juridique Les Cahiers de droit. Elle a occupé le même poste de 2013 à 2016.« Nous avons de beaux projets structurants à venir et c’est avec grand enthousiasme que je reprends la direction de la revue », a-t-elle dit.Elle succède à la professeurequi était à la tête de la revue depuis juillet 2020. Celle-ci continue son mandat à titre de directrice des programmes du 2e cycle de la Faculté depuis juillet 2021.Professeure à Faculté de droit depuis 2002, elle est la première membre du corps professoral de la Faculté de droit à obtenir la Médaille Paul-André-Crépeau en 2020.La professeurea été nommée titulaire de la Chaire de recherche du Canada (niveau 1) en droit des biens transsystémique et communautés durables, et le professeura été nommé titulaire de la Chaire de recherche du Canada (niveau 2) sur le droit de l'intelligence artificielle et la gouvernance des données.« Nous sommes ravis que les accomplissements exceptionnels de nos deux collègues aient été ainsi reconnus et se traduisent par du soutien à leurs recherches innovantes. Leurs travaux illustrent (...) comment la Faculté de droit est dévouée à mettre son expertise juridique et sa créativité au service de questions de première importance à l’échelle mondiale », a déclaré, le doyen de la Faculté.La professeure Emerich a rejoint la Faculté de droit en 2003 et y travaille à titre de professeure titulaire depuis 2020.Détentrice d’un doctorat en cotutelle de l’Université de Montréal et de l’Université de Lyon, elle est membre titulaire de l’Académie internationale de droit comparé. De 2016 à 2018, elle a dirigé le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé, après en avoir été la directrice par intérim en 2013.Ses recherches portent sur le droit privé, le droit comparé, la théorie du droit et les relations entre droit et langue.Le professeur Cofone s’est joint à la Faculté de droit à titre de professeur adjoint en 2018.Nommé chercheur facultaire Norton Rose Fulbright en 2020-2021, il est titulaire d‘un doctorat en cotutelle de l’Université Erasmus Rotterdam et de l’Université d’Hambourg et d’un JSD de l’Université Yale.Ses recherches portent sur les dommages de la protection de la vie privée et de la discrimination algorithmique.Le professeur émérite de la Section de common law,, a été nommé Officier de l’Ordre du Canada.Membre de l’Ordre du Canada depuis 1991, cette promotion souligne son travail et sa contribution en droit administratif et pour son leadership en arbitrage sportif et en droit du sport.En plus d’être décoré de l’Ordre de l’Ontario, il a obtenu un doctorat honorifique du Barreau de l’Ontario, un doctorat honorifique de l’Université de la Saskatchewan et divers autres prix.Le Laboratoire de cyberjustice a annoncé la nomination de son directeur et professeur en droitau Conseil scientifique du nouvel Institut des Études et de la Recherche sur le Droit et la Justice en France.Issu d’une fusion de l’Institut des hautes études sur la justice et de la Mission de recherche Droit et justice, ce laboratoire de recherche a pour but d’établir des ponts entre les acteurs, les décideurs et les citoyens pour faciliter la connaissance, les échanges et la nécessaire compréhension mutuelleLes chercheurs travaillent sur trois axes de recherche : la demande de justice actuelle, les identités professionnelles dans le domaine de la justice et du droit et les droits des générations futures.Le professeur Benyekhlef pourra ainsi mettre à contribution son expertise en droit constitutionnel, droit international, droit des technologies de l’information, théorie et histoire du droit.La professeurea été nommée titulaire de la Chaire de recherche du Canada (niveau 2) pour son programme de recherche en justice internationale, réparation et droits fondamentaux.Elle s’est vu octroyer également une subvention de 397 635 $ d’infrastructure de recherche de la Fondation canadienne pour l’innovation par l’entremise du Fonds des leaders John-R.-Evans. Ceci aidera à la création du Laboratoire de justice internationale et droits fondamentaux.Enseignant à la Faculté de droit depuis 2018, elle se spécialise en droit international public et droit international des droits humains.Membre du conseil d'administration de la Revue québécoise de droit international, elle est chercheuse au Centre de recherche en droit public, au Centre international de criminologie comparée et au Centre d'études et de recherches internationales.Au cours de sa carrière, elle a travaillé au département juridique à la Cour internationale de justice des Nations unies, à la Chambre d’appel et au Bureau du procureur de la Cour pénale internationale et au Tribunal international pour le droit de la mer.Détentrice d’un doctorat en droit international de l’Université Leiden, elle a fait une maîtrise en droit à l’Université de Harvard, une maîtrise en droit international à l’Université de Cambridge, et une maîtrise avec mémoire à l’Université de Montréal.