Me Jérémie Côté. Source: LinkedIn

Mea été embauché chez Mouvement Desjardins à titre de conseiller juridique.« Je suis heureuse de vous annoncer la nomination de Jérémie Côté à titre de Conseiller juridique au sein de mon équipe. Il ne fait aucun doute que ses connaissances et son expérience (et son enthousiasme contagieux) lui permettront de relever pleinement les défis de notre cellule crédit. Bienvenue dans l’équipe! Welcome to our amazing team! », a écrit Me, la directrice des affaires juridiques sur LinkedIn Au cours de sa carrière, il a pratiqué à l’étude de Mecomme parajuriste puis notaire pendant plus de cinq ans et demi. Il se spécialisait notamment en droit successoral et en règlement de succession.Avant, il a acquis de l’expérience auprès du Directeur de l'état civil pendant plus d’un an et demi, ainsi que pour le Centre de recouvrement des Caisses Desjardins pendant quelques mois.Depuis 2019, il est formateur juridique pour le service de la formation continue du Cégep Garneau ainsi qu'à la formation générale pour le programme des Techniques juridiques. Il enseigne notamment les cours de règlement de succession et de droit civil.Il a été admis à la Chambre des notaires du Québec en mai 2021.Diplômé en droit de l’Université Laval, il a obtenu un microcertificat en langue espagnol en 2019 et a effectué une maîtrise en droit notarial de 2019 à 2020 à la même université.Source : Jérémie Côté / LinkedIn.