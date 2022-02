Kurt Doyle. Source: Site web de Cain Lamarre

Serait-ce une pluie d’associés ?Cain Lamarre accorde à son tour le titre d’associé à huit avocats, dont trois femmes : MesetTour d’horizon.Me Doyle travaille au bureau du cabinet à Québec depuis 2018.Sa pratique se concentre en droit des affaires, en droit immobilier, en droit transactionnel, en financement et en économie circulaire.Avant de rejoindre le cabinet, il a travaillé à titre d’avocat en droit des affaires pour Beauvais Truchon Avocats, pendant plus de cinq ans et demi.Membre du Barreau depuis 2013, il s’implique dans plusieurs organisations, dont le Jeune Barreau de Québec, la Jeune Chambre de commerce de Québec et la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.Il siège également aux conseils d’administration de Voice of English-Speaking Quebec et de GIT Services-conseils en emploi.Diplômé en droit civil et common law de l’Université d’Ottawa, il a commencé en 2017 une maîtrise en administration des affaires à l’Université Laval.Me Fortin pratique en droit des affaires et en droit transactionnel.Elle œuvre notamment dans des dossiers de litige civil et commercial, de droit administratif et en droit de la construction. Ses dossiers portent sur des sociétés par actions, des transactions commerciales, des constitutions, des réorganisations et des fusions corporatives.Admise au Barreau en 2009, elle travaille au bureau du cabinet à Saint-Félicien depuis 2008.Depuis 2020, elle occupe le poste de présidente du conseil d’administration du Centre de conservation de la biodiversité boréale au Zoo Sauvage de Saint-Félicien.Diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke, elle a obtenu une maîtrise en administration des affaires à l’Université du Québec à Chicoutimi en 2019.Me Hébert pratique au bureau de Cain Lamarre à Rimouski depuis 2012.Il exerce principalement en litige, en droit du travail et de l’emploi ainsi qu’en droit de la santé.Il conseille et représente des établissements de santé et de services sociaux et différents autres partenaires du réseau sociosanitaire québécois. Il représente notamment ces derniers devant les tribunaux judiciaires et administratifs du Québec.Il siège aux conseils d’administration de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski, du Réseau Accès Crédit et de Moisson Rimouski-Neigette.Diplômé en droit de l’Université Laval, il a été admis au Barreau en 2004.Me Jutras travaille au bureau de Cain Lamarre à Drummondville depuis 2017.Sa pratique est axée en litige civil, droit des personnes et droit de la famille.Au cours de sa carrière, elle a acquis de l’expérience en exerçant pour Langlois Kronström Desjardins, à Québec, et pour le cabinet Houle, Jutras & Lafrenière, à Drummondville.Elle est membre de plusieurs conseils d’administration. Elle a siégé à titre de commissaire scolaire à la Commission scolaire des Chênes à Drummondville, de 2014 à 2020.Diplômée en droit de l’Université Laval, elle a été admise au Barreau en 2003.Me Laporte pratique en droit du travail et de l'emploi, à Québec, depuis son admission au Barreau en 2013.Sa clientèle est constituée exclusivement d’employeurs. Il a notamment acquis au fil de sa carrière de l’expérience dans le secteur industriel et le secteur des technologies de l'information, l’industrie de la transformation alimentaire, le secteur du transport ainsi que dans le domaine de l’assurance.Il a été embauché par le cabinet en 2012 à titre d’étudiant. Il a ensuite gravi les échelons jusqu’à l’obtention de son titre actuel.Bachelier en droit de l’Université Laval, il détient une maîtrise en droit de la même institution.Me Michaud-Sorret pratique principalement en droit des affaires et en droit fiscal.Il a travaillé pendant un an pour les cabinets Miller Thomson et GWBR. Il a pratiqué pour Degrandpré Chait de 2015 à 2019, avant d’intégrer les rangs de l’équipe Cain Lamarre.Admis au Barreau en 2014, il est membre de la Chambre de commerce France-Canada, de la Fondation canadienne en fiscalité et de l’Association de planification fiscale et financière.Diplômé en administration des affaires de HEC Montréal, il a complété son baccalauréat en droit en 2012 et une maîtrise en droit des affaires en 2013 à l’Université de Montréal. Il détient un diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité de HEC Montréal.La pratique de Me Sebastiani se concentre en droit des affaires et en droit fiscal.Elle a commencé sa carrière en travaillant pour Boggia et Associés, avant de joindre Ménard Magneau Valiquette, où elle est restée pendant quatre ans et demi.Avant de rejoindre le bureau de Cain Lamarre à Montréal en 2005, elle a agi à titre d’avocate fiscale pour Adessky Poulin pendant un an.Membre du Barreau du Québec depuis 1998, elle s’implique au sein de l’Association régionale de l’Ombrie à titre de présidente. Elle s’implique aussi à la société de recherche biotechnologique Neurochem à titre de membre du comité pour la protection des animaux.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle a obtenu un diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité à la même université en 1999.Me Tremblay œuvre en litige civil et commercial, ainsi qu'en droit de la construction.Depuis son admission au Barreau du Québec en 2011, il travaille au bureau de Cain Lamarre à Saguenay.Depuis 2012, il offre des formations en droit de la construction dans le cadre du cours « Devenir entrepreneur » par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec. En plus de donner des conférences, il a déjà rédigé plusieurs articles juridiques.Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke, il agit à titre de vice-président et administrateur de la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière.