Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

C’est officiel, le ministère de la Justice intègre la course aux stages ! L’organisme offrira à partir de demain six stages en droit dans le cadre de l’édition 2022.Il s’agit d’une première pour le Ministère. Rappelons qu’il représente, avec plus de 500 juristes, le plus grand cabinet en droit public au Québec.« Nos équipes ont de grandes responsabilités : défendre l’intérêt public et offrir des services juridiques de qualité à l’ensemble du gouvernement du Québec, au bénéfice de la société québécoise, mentionne, ministre de la Justice. Nos avocats et notaires conseillent et accompagnent tous les ministères au quotidien, rédigent l’ensemble des lois et règlements et plaident les dossiers litigieux devant toutes les instances. Nous avons le devoir de maintenir l’excellence au sein de nos équipes. »La participation du ministère à la Course aux stages lui permet de privilégier une formule hybride de recrutement : une partie des stagiaires seront recrutés dans le cadre de la course aux stages, tandis que d’autres stages continueront d’être offerts aux étudiants sortants de l’École du Barreau.« Nos avocats et nos notaires sont impliqués dans des dossiers en matière constitutionnelle, en droit autochtone, en droit administratif, en responsabilité civile, en environnement, en droit international et dans de nombreux autres secteurs. Les possibilités sont immenses pour nos juristes, ce que plusieurs étudiantes et étudiants ignorent », renchérit le ministre Jolin-Barrette.Ce dernier considère que les coureurs qui opteront pour le Ministère pourront faire une « réelle différence » dans la société québécoise. Me Jolin-Barrette leur propose des « dossiers stimulants et concrets », selon son allocution.Le ministère de la Justice a d’ailleurs tenu le 1er février dernier un événement en ligne pour répondre aux questions des coureurs. Cette rencontre a permis àde présenter les possibilités de carrières qu’offre le Ministère.Me Trépanier est coordonnateur des activités de recrutement au sein du sous-ministériat des affaires juridiques du ministère de la Justice. L’événement visait à éclairer les étudiants sur les responsabilités du ministère de la Justice et sur les types de pratiques qu’il est possible d’y exercer.Mathieu Trépanier était accompagné de Mes, de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Environnement, de, de la Direction du droit constitutionnel et autochtone et deet de Me, du Contentieux du Procureur général du Québec.Les postes de stagiaires en droit du ministère de la Justice sont offerts tant à Québec qu’à Montréal.Les étudiant(e)s intéressés peuvent consulter l’offre de stage sur le portail Carrières du gouvernement du Québec et sont invités à soumettre leur candidature via le portail ViRecruit.S’il n’est pas signataire de l’entente de recrutement, le Ministère s’engage à respecter les mêmes modalités que les autres cabinets signataires.