Me Anaïs Gagné. Source: Archives

Me Michel Rocheleau. Source: BMA Avocats

Me Éric Gosselin. Source: McCarthy Tétrault

C’est un convoi de nominations, mais, attention, celui-ci provient directement de Québec : Mesetont été nommés par le Conseil des ministres.Me Anaïs Gagné est nommée membre du Tribunal administratif du logement. Elle est adjointe au directeur du secrétariat général de l’Office municipal d’habitation de Montréal.L'avocate a débuté chez Chantal, d'Amour, Fortier, avant d'être nommée avocate associée déléguée chez Bernard et Brassard. En 2018, elle devient conseillère juridique à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Elle rejoint trois ans plus tard l'Office municipal d'habitation de Montréal.Me Gagné détient un baccalauréat en droit de l’université de Sherbrooke. Elle a également une accréditation en médiation civile, commerciale et du travail au barreau du Québec.Me Michel Rocheleau est nommé membre du Tribunal administratif du logement. Il est avocat chez BMA Avocats, où il pratique en litige commercial, en litige immobilier, en litige de construction, en litige de copropriété et en droit du travail.Il représente des clients dans des recours de vices cachés, de litiges concernant des transactions immobilières et des litiges de copropriété. Il intervient aussi en réalisation de sûretés et de mise en place de garantie hypothécaire.Me Rocheleau assiste des gens d’affaires dans leurs différends civils et commerciaux, ainsi que dans la mise en place de stratégie d’affaires.Me Rocheleau a commencé sa carrière chez Legault Joly. Il a ensuite rejoint Bélanger Sauvé comme avocat associé.En 2010, il se joint à Cain Lamarre avant de se tourner vers Fortier, d'Amour, Goyette. C'est en 2019 qu'il intègre BMA Avocats.Me Michel Rocheleau a un baccalauréat en droit de l’UQAM. Il est président du conseil d’administration du collège Charles-Lemoyne à Longueuil.Me Éric Gosselin est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d’administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.Me Gosselin est avocat chez McCarthy Tétrault, où il est associé depuis 2004. Il est le leader national de leur groupe de droit des affaires. Il exerce sa pratique dans le droit des sociétés et le droit commercial, notamment les fusions et acquisitions, les coentreprises, les sociétés de personnes, les restructurations et le financement d’entreprises.Il représente des institutions financières et des entreprises du domaine agroalimentaire, en particulier en transformation alimentaire et en fabrication de boissons alcoolisées.Me Gosselin détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il possède également un certificat en études de l'environnement et un baccalauréat en sciences de l'agriculture de l'Université McGill. Il est membre de l'Ordre des agronomes du Québec. Il siège au Faculty Advisory Board de la faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill.Me Erika Aliova est nommée membre du Tribunal administratif du logement. Elle est avocate au Centre communautaire juridique de Montréal.Me Erika Aliova détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.