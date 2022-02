Source: Shutterstock

La course aux stages approche, et le Forum Canadien des étudiants en droit s’active de plus belle.Depuis janvier, les étudiants se posent de nombreuses questions . L’une d’elles a retenu notre attention : « Les cabinets discriminent-ils sur le physique et/ou la beauté ? Pourquoi les stagiaires et étudiants en droit sont tous beaux, minces, photogéniques ? Personnellement, “I am ugly” », lance un étudiant.Pour certains répondants, une telle mentalité persiste dans les cabinets. D’autres sont plus nuancés, laissant entendre que le physique joue un rôle indirect.« Ça aide définitivement d'être, disons, “objectivement attirant”. Avant, c'était sûrement un atout bien plus évident, surtout j'imagine pour les femmes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est davantage un atout indirect, notamment à cause du “halo effect” », répond un autre utilisateur.L’effet de halo est un biais cognitif qui altère la perception des gens et/ou des marques. Il réfère à la tendance de notre cerveau à interpréter positivement ou négativement quelqu’un ou quelque chose un à partir d'informations partiales liées à la première impression.Selon les diverses réponses, aucun cabinet en particulier n’est mentionné. Toutefois, des utilisateurs pensent que le physique pourrait inciter des cabinets à refuser « plus facilement » des étudiants, par exemple ceux ne correspondant pas à ses valeurs.« Il faut quand même garder en tête que la Course est un processus où les cabinets reçoivent tellement d'applications qu'ils cherchent des raisons de couper… », a répondu un autre étudiant.« En gros, tu devrais être sur ton 31 bb!!! Fake it Till you make it », a répliqué un candidat.Pour ceux qui ont des tatouages, les étudiants conseillent de les « cacher » pour éviter qu’ils soient visibles. D’autres conseillent d’« enlever » les piercings « trop visibles ».Un candidat, bien actif sur le forum, rappelle que les recruteurs ont un bon sens du jugement, assez pour ne pas « trop succomber dans ces biais inconscients ».« J'ai personnellement un gros tattoo sur l'une de mes épaules et j'ai déjà fait un stage dans un grand cabinet. “No issues there”. D'ailleurs, dans mon entrevue pour ce stage, dans une réponse à des questions des deux associés, j'ai mentionné l'existence de mon tattoo et ils ont trouvé ça bien correct. “No issues there”. », raconte-t-il.Toutefois, il reconnaît qu’un candidat est sans doute moins « recrutable » si ses tatouages ou piercings sont visibles.« En plus d'enlever vos piercings visibles et de couvrir vos tatouages, n’oubliez pas d’être simplement vous-même. C'est leur problème s'ils ne vous choisissent pas. Il y a beaucoup d'autres employeurs en dehors des gros cabinets (notre traduction, NDLR) », conclut-il.