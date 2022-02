Voici les nouveaux associés... Source: Site web de Lavery

Catherine Deslauriers. Source: Site web de Lavery

Marie-Eve Pomerleau. Source: Site web de Lavery

France Camille De Mers. Source: Site web de Lavery

Dominic Boisvert. Source: Site web de Lavery

Chloé Fauchon. Source: Site web de Lavery

Pier-Olivier Fradette. Source: Site web de Lavery

Le cabinet Lavery, qui dénombrait l’an dernier 470 employés au Québec, recrute six nouveaux associés, dont quatre femmes.Mesetsont promus au bureau de Montréal, tandis que Mesetsont promus au bureau de Québec.« Félicitons-les pour cet accomplissement important de leur carrière, déclare Anik Trudel, cheffe de la direction du cabinet. La diversité des profils de ces nouveaux associés illustre l’ampleur de notre offre de service 360 et notre volonté d’être un acteur de croissance pour les entreprises qui font affaire au Québec. »Ces nominations portent à 67 le nombre d’associés de Lavery à Montréal. Celles de Mes De Mers, Deslauriers et Pomerleau permettent au cabinet de s’approcher de la parité : 40,3 % des associées sont maintenant des femmes, selon les informations récoltées sur le site internet du cabinet (27 femmes contre 40 hommes). À noter que le cabinet dénombre à Montréal 65 femmes parmi ses 120 avocats (54,2%).À Québec, Chloé Fauchon rejointetpour faire monter le nombre d’associées à trois, soit 30 % (trois femmes contre sept hommes). Lavery compte onze femmes parmi les 23 avocats de son bureau de Québec (47,8 %).Joint par Droit-inc, la moitié des nouveaux associés n’avaient pas donné suite à nos demandes d’entretien au moment d’écrire ces lignes.Lavery est le quatrième plus important cabinet juridique au Québec, selon l’édition 2021 d’un classement du magazine Les Affaires. Ce classement est établi en fonction du nombre d’employés que les cabinets déclarent au Québec.Une pointe de fierté imprégnait la voix de Catherine Deslauriers, lorsque nous lui avons parlé au téléphone. « Pour moi, c’est un accomplissement », nous assure-t-elle au sujet de sa nomination.Le mois de janvier 2021 semble marquer un tournant dans la carrière de l’avocate spécialisée en droit du travail et de l’emploi. C’est lors de celui-ci qu’elle a changé de bureau, passant de Langlois à Lavery, tout juste après avoir terminé son congé de maternité.« C’est pour moi un accomplissement incroyable, d’autant plus que Lavery m’a accueilli à bras ouvert (il y a un an, NDLR). Leur accueil m’a permis de m’intégrer rapidement et d’obtenir des mandats très intéressants. »À noter qu’elle a travaillé chez Langlois et Borden Ladner Gervais pendant deux ans et demi, entre octobre 2018 et janvier 2021 et mars 2016 et septembre 2018. Elle a commencé sa carrière à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en 2011.Me Deslauriers se spécialise dans les domaines de la construction, de la santé et sécurité au travail, ainsi que du droit pénal. Questionnée par Droit-inc, elle estime que le cabinet perçoit en elle de la « détermination », un « sens du travail d’équipe », en plus de reconnaître ses efforts de mentorat.Catherine Deslauriers a géré et plaidé des dossiers devant le Tribunal administratif du travail, des arbitres de griefs, la Cour du Québec et devant la Cour supérieure.Bachelière en droit de l’Université de Montréal, Me Deslauriers a été admise au Barreau en 2011.Le parcours de Marie-Eve Pomerleau se distingue de celui-ci de ses confrères ; elle s’est hissée du statut de parajuriste à celui d’associée après dix ans chez Joli-Cœur Lacasse Avocats, de janvier 2009 à février 2019.« C'est avec humilité et surtout beaucoup d'enthousiasme que je débute ce nouveau chapitre de ma carrière, entourée d’associés et de collègues formidables. Cette nomination est pour moi synonyme d’engagement, de confiance et de reconnaissance de mes compétences et de mon leadership au sein du cabinet et dans la communauté », mentionne-t-elle par courriel.Chez Lavery depuis trois ans, Me Pomerleau a été admise au Barreau en 2014. Elle a travaillé comme parajuriste en même temps que d’étudier au baccalauréat en droit à l’UQÀM. Elle est bachelière en études littéraires de la même université, depuis 2005.« Il va sans dire que faire partie de la famille Lavery est pour moi une immense fierté. »Marie-Eve Pomerleau œuvre au sein du groupe Droit des affaires de Lavery, dans le pôle d’expertise Transactionnel et commercial. Elle rédige et négocie, dans le cadre de sa pratique, des documents juridiques liés à des transactions commerciales.France Camille De Mers travaille chez Lavery depuis trois ans et demi. Elle a quitté Lafortune Cadieux en 2018 pour se joindre à Lavery en octobre de la même année.Me De Mers est membre du groupe Droit des affaires. Elle pratique principalement en droit transactionnel et en droit commercial. Elle a développé au fil des années une spécialisation en propriété intellectuelle, ce qui lui permet de conseiller ses clients dans les domaines des technologies de l’information, en marque de commerce ainsi qu’en licence et en transfert de droit de propriété intellectuelle.Comme Me Pomerleau, France Camille De Mers négocie, rédige et révise des documents juridiques liés à des transactions commerciales dans le cadre de sa pratique (vente et acquisition d’entreprise, fusion, réorganisation corporative).Elle est bachelière en droit de l’Université de Montréal.La carrière de Dominic Boisvert chez Lavery se décline en deux temps ; il est retourné au cabinet en mars 2015 après un séjour de six mois chez Clyde & Co, d’octobre 2014 à mars 2015.Me Boisvert a commencé sa carrière chez Lavery en août 2012. À son départ, en décembre 2013, il s’est joint à la Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux, où il a travaillé comme avocat-conseil de février à septembre 2014.Dominic Boisvert exerce au sein du groupe Litige du cabinet. Sa pratique est principalement axée sur le droit des assurances et la responsabilité civile.Il représente des sociétés canadiennes et étrangères devant les tribunaux supérieurs. Sa clientèle compte des entrepreneurs, des manufacturiers, des assureurs ainsi que des transporteurs.Me Boisvert est bachelier en droit de l’Université de Montréal depuis 2011.Chloé Fauchon exerce au sein du groupe Droit administratif. Elle est appelée à représenter des entreprises, des municipalités et des organismes publics devant les tribunaux dans les domaines du droit de l’environnement, de l’aménagement du territoire et urbanisme, municipal, pénal et administratif.Au cours d’une session universitaire, Me Fauchon a fait un stage en droit à la Direction des affaires juridiques du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et du ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports.Elle a commencé sa carrière chez Lavery en juillet 2013, à titre de stagiaire de l’École du Barreau. Elle travaille au cabinet depuis bientôt neuf ans.Me Fauchon a été admise au Barreau en 2014. Elle a complété sa formation en droit à l’Université Laval en 2012.Pier-Olivier Fradette œuvre en droit municipal, en gestion contractuelle des organismes municipaux et en aménagement du territoire, chez Lavery.« L’engagement envers les clients et la représentation du bureau selon les plus hauts standards de professionnalisme sont des signes distinctifs que j’ai toujours vus chez les associés de Lavery, écrit-il par courriel. Je suis fier d’en faire partie sachant que c’est aussi ce que les autres associés de Lavery voient de moi. »Il est mandaté par les municipalités pour agir à titre d’avocat-conseil pour conseiller la direction générale et le service d’urbanisme. Me Fradette détient une expertise en matière de contrats municipaux.Bachelier en droit de l’Université Laval, il travaille chez Lavery depuis février 2014, après avoir œuvré quatre ans à son compte. Me Fradette a été assermenté en 2010.