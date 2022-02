Le nouveau palais de justice de Roberval est en construction... Source: Radio-Canada

Trois salles d’audience temporaires seront bientôt accessibles au public dans la Plaza Roberval en guise de palais de justice en attendant la restauration de l’édifice officiel qui a pris feu en mai 2021.Depuis l’incendie, les citoyens n’ont accès qu’à un comptoir de services pour déposer des procédures ou obtenir de l'information concernant les activités judiciaires.Le palais de justice temporaire vise à élargir l’éventail de services judiciaires à Roberval.Tous les types de causes pourront y être entendus, sauf les procès aux assises et les causes qui demandent la présence physique de personnes accusées détenues.Trois salles d'audience polyvalentes sont en train d'être aménagées dans la Plaza Roberval en attendant la rénovation du palais de justice.« Un nouveau chapitre s'amorce pour le palais de justice de Roberval et nous tournons la page sur les événements fortuits et malheureux qui sont survenus en mai dernier », s’est réjoui le ministre de la Justice,, par voie de communiqué.Le palais de justice rénové et agrandi devrait être accessible à la fin de 2023.En raison du feu, des travaux de consolidation des structures, notamment de la maçonnerie et des pierres de l'ancien palais de justice, ont dû être effectués en plus d'activités de nettoyage du site.Les travaux de rénovation et d’agrandissement de l'ancien palais de justice ont finalement pu reprendre cet automne.« Je suis heureuse que les travaux de reconstruction aient débuté rapidement après l'incendie. Il s'agit d'un exemple édifiant de résilience et nous pouvons en être fiers », selon, députée de Roberval.Le projet immobilier comprend un réaménagement complet des espaces de l'ancien palais de justice et un agrandissement qui triplera la superficie des lieux.