Nicolas Petronzio, Laurie Reed Lang, Rosalie Bergeron et Ludovic Obregon-Marchand. Source: LinkedIn

Karolinka Drouin, Olivia Vadacchino, Sabrina Guilbault et Anna Pavsek. Source: LinkedIn

La première édition du concours de simulation d'une négociation de convention collective s’est déroulée le 6 février dernier.Cet événement était organisé par le Comité de droit du travail de l’UQAM, en partenariat avec Bélanger Sauvé et Poudrier Bradet Avocats.L’équipe gagnante était composée deet. Ils ont reçu un prix d’une valeur de 600$.Arrivée en deuxième position, l'équipe syndicale #1 était constituée deet. Ils avaient un point d’écart avec les gagnants, soit 126 points contre 125.« Nous serons certainement de retour l'année prochaine avec ce beau projet qui s'avère une opportunité en or pour les étudiants en droit de l'UQÀM », a écrit le comité sur Facebook Ce projet a été mené par l’étudiantequi a entamé son baccalauréat en droit en 2020.Le concours de simulation d’une négociation d'une convention collective a eu lieu le 28 janvier dernier à l’Université de Montréal.Ce projet a été organisé par le Comité droit du travail avec Gowling WLG.« Nous tenons à féliciter tous les participants qui se sont prêtés au jeu. Chacun d’entre vous a fait un travail digne de mention », a écrit le comité sur Facebook.Sur quatre équipes, deux équipes se sont particulièrement démarquées sous l'œil des juges MeetL’équipe composée deetest arrivée en première position. Suivie par l’équipe deetqui ont eu la deuxième place.Ces deux équipes ont reçu, respectivement, un prix de 1000$ et un prix de 500$.Cet événement voit le jour chaque année grâce au travail de Me, pratiquant au sein du groupe travail, emploi et droits de la personne chez Gowling WLG à Montréal.