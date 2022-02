Jérémy Gabriel aimerait rencontrer Mike Ward pour prendre une bière. Source: Youtube et Shutterstock

aimerait rencontrerpour prendre une bière ensemble. C’est ce qu’a confié l’ex-petit Jérémy, en entrevue avec l’avocat François-David Bernier dans l’émission web La Firme Les deux personnalités ne se sont jamais rencontrées, confie Jérémy Gabriel. « Ça fait partie des choses que je regrette, souligne-t-il. C’est quelque chose que j’aurais aimé qui arrive. »L’ex-petit Jérémy se montre cependant optimiste quant à la possibilité de pouvoir parler de vive voix avec l’humoriste. « Je pense que c’est quelque chose qui pourrait encore arriver. »Pour cela, Mike Ward devra décrocher lui-même le téléphone. « J’espère un jour avoir un appel ou une proposition comme quoi on se rencontre, parce que je suis quelqu’un d’humain, de raisonnable, je suis très ouvert. »Et il entrevoit même la forme que pourrait prendre une telle rencontre. « Je crois fermement que ce genre de situation là aurait pu, et peut encore, se régler, sur une table, avec même une bière », suggère Jérémy Gabriel.En octobre dernier, la Cour suprême a mis fin au litige entre Jérémy Gabriel et Mike Ward. Cette saga judiciaire durait depuis dix ans. De 2010 à 2013, l’humoriste Mike Ward raillait les talents de chanteur et l’apparence physique de Jérémy Gabriel, qui était alors mineur. Ce dernier avait porté plainte devant la Commission des droits de la personne, qui avait intenté une poursuite de 80 000 $ en son nom pour propos discriminatoires. Le Tribunal des droits de la personne et la Cour d’appel avaient donné raison à Jérémy Gabriel. Mike Ward avait alors porté l’affaire devant la Cour suprême, qui lui a donné raison À présent, Jérémy Gabriel et sa mère poursuivent l’humoriste en responsabilité civile, en vue d’obtenir 372 600 $ d’indemnités pour dommages moraux et psychologiques, invoquant « l’effet destructeur » des blagues que Mike Ward a dites à leur sujet.