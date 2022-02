Jean Charest. Photo : Radio-Canada

Un avocat succèdera-t-il à un autre avocat à la tête du Parti conservateur du Canada (PCC)?, associé chez McCarthy Tétrault, étudie sérieusement la possibilité de se lancer dans la course à la chefferie du PCC, indique Le Devoir L’ancien premier ministre du Québec aurait reçu des appels l’encourageant à se lancer dans la course, depuis la démission du chef du PCC,, lui-même avocat. Le quotidien cite les propos du député conservateur, affirmant que Jean Charest est « en réflexion ».Jean Charest pourrait annoncer sa décision dans les prochains jours. Jusqu’à présent, le seul candidat déclaré est le député ontarienContacté par Droit-inc, Jean Charest n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue au moment de publier cet article.En 2020, Jean Charest avait renoncé à se lancer, jugeant les règles de la course à la chefferie trop contraignantes pour un candidat extérieur au parti.À présent, le principal obstacle pourrait venir des provinces de l’ouest, où son image est associée à son opposition aux oléoducs et à sa défense du registre des armes d’épaule.Cependant, l’ancien premier ministre fédéralne bloquera pas la candidature de Jean Charest, précise un autre article du Devoir . M.Harper restera à l’écart de la course, et il ne s’impliquera d’aucune façon..Une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) se poursuit au sujet du financement du Parti libéral du Québec. Mais cela ne serait pas un obstacle à une candidature, selon le quotidien.