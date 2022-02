La professeure Alexandra Popovici. Source: Site web de l'Université de Sherbrooke

Le professeur François Larocque. Source: Site web de l'Université d’Ottawa

Des subventions, des publications, des projets… voici ce qui anime vos facultés de droit.La professeure, en collaboration avec la professeure, de l’UQÀM, a obtenu une subvention de 45 449 $ du Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec. Elles ont obtenu cette subvention pour leur projet « Déclôturer » le droit des biens : repenser le droit québécois à l'aune du nouveau droit des biens belge.En collaboration avec la professeure Gaële Gidrol-Mistral de l’UQÀM, elle analyse le droit des biens belge et québécois pour identifier les différentes facettes du droit des biens n'ayant peu ou encore pas retenu l’attention de la doctrine et de la pratique traditionnelle. Elle vise les notaires et juristes œuvrant en droit privé.L'espace d'exposition Groupe Mach, situé à la Bibliothèque de droit (A9) de l’Université Sherbrooke, accueillera le travail d'et de, du 12 février au 22 mai 2022.En collaboration avec des artistes, des chercheurs et des activistes, leurs projets se présentent sous forme d’installations, de dessins, de vidéos et de publications. Aller à, faire avec, passer pareil (extraits) » illustre des territoires sur lesquels nous vivons et dont nous extrayons les ressources. Ils s’intéressent notamment aux infrastructures et aux entreprises industrielles ou étatiques qui y laissent leurs marques.« Sea Lanes, Empire, Fly or Die et Navigations » représentent les enjeux sociaux, environnementaux et éthiques du transport des personnes et des marchandises.Le professeurde la Section de common law a publié un nouvel ouvrage bilingue, publié chez Wilson & Lafleur, traitant de la Loi sur l’immunité des États, en collaboration avec le jugeIntitulé « Loi sur l’immunité des États annotée », l’ouvrage offre un résumé bilingue de la jurisprudence sur La Loi sur l’immunité des États. Ceci vise les juristes canadiens et internationaux.Pour le consulter, cliquez ici La Section de common law annonce la création d’une bourse d’admission de la sénatrice Josée Forest-Niesing.En l’honneur de la sénatrice, récemment décédée, cette bourse a pour objectif d’encourager financièrement les étudiants du Nord de l’Ontario de première année qui étudient le droit en françaisCette bourse a déjà reçu un généreux don de La Caisse Desjardins Ontario qui égalera les dons versés à ce fonds d’ici le 30 avril 2022, jusqu’à concurrence de 25 000 $.La professeure de la section de droit civila récemment reçu une subvention d’engagement partenarial du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada pour son projet de recherche intitulé « Profilage racial et impact des technologies utilisées par la police à Montréal – Saint-Michel ».Cette collaboration entre la Chaire de recherche de l’Université sur l’intelligence artificielle responsable à l’échelle mondiale et la Clinique juridique de Saint-Michel a pour but de combattre le racisme systémique et le profilage racial lors de l’utilisation des nouvelles technologies par les forces de l’ordre.Ce projet analyse les risques associés aux biais, ainsi qu’à la discrimination fondée sur la race ou le genre engendré par les technologies d’intelligence artificielle.Pour en savoir plus, vous pouvez visionner cette vidéo ici La Section de droit civil a eu le plaisir d’accueillir la sénatricele 13 janvier dernier lors de la toute première conférence d’une série intitulée « Nos leaders dans la Cité ».Lors de cet événement, elle a pu parler de son parcours professionnel devant des étudiants en droit, diplômés et des membres du personnel administratif de l’Université d’Ottawa. Elle a abordé notamment le sujet du leadership au niveau municipal.« N’oubliez pas le municipal! Il y a plusieurs belles opportunités au niveau du gouvernement municipal, tout commence là. En allant des déchets et du recyclage au déneigement, à la santé et la sécurité, l’environnement et les enjeux climatiques. Afin qu’une société fonctionne bien et de façon efficace, nous avons besoin de défenseurs intelligents qui travaillent aux niveaux communautaire et municipal », a-t-elle dit.Cette diplômée de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa est devenue la première femme noire à être élue mairesse d’une ville en Ontario. Elle fut également la première femme à devenir mairesse de Cornwall. En juin 2021, elle devint la quatrième femme noire nommée au Sénat du Canada.