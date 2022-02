Brigitte Macron. Source: Wikipédia

L’épouse du président françaisse tourne vers la justice !Et c’est vrai au civil, mais aussi au pénal !reproche à deux femmes d’avoir propagé sur leur chaîne YouTube de fausses informations à son sujet.Les deux femmes, qui se présentent respectivement comme « médium » et « journaliste indépendante », ont affirmé que Mme Macron est une femme transgenre.Une audience civile devrait avoir lieu le 15 juin prochain, au tribunal de Paris, selon l’Agence France-Presse.Brigitte Macron a retenu les services de l’avocat parisien. La poursuite de Mme Macron a d’abord été révélée par la chaîne de télévision M6, révèle l’AFP.La « médium » et la « journaliste indépendante » ont diffusé, le 10 décembre dernier, des photos de Mme Macron et de sa famille, avant d’émettre les allégations mises en cause et réputées fausses.Brigitte Macron a porté plainte pour diffamation, ce qui signifie qu’elle espère aussi obtenir un procès pénal dans le cadre de ce dossier.Contacté par l’AFP, l’Élysée n’a pas répondu à leur demande d’entretien.À noter qu’il ne s’agit pas de la première allégation du genre visant la première dame française. Une fausse information circule depuis plusieurs mois en ligne voulant que Mme Macron serait une femme transgenre dont le prénom de naissance est Jean-Michel.Cette fausse information aurait connu un développement plus important à partir de la mi-octobre lorsqu’elle a été reprise par une revue d’extrême droite, toujours selon l’AFP.