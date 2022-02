Andrei Pascu. Source: LinkedIn

Gabrielle Lachance-Touchette. Source: LinkedIn

Mitchell Allison, immobilier commercial, Calgary

Paul Barbeau, marchés financiers, Calgary

Laura Brazil, litige et emploi, Toronto

Barbara Collins, marchés financiers, Vancouver

Shea Coulson, litige et emploi, Vancouver

Pablo Tseng, affaires réglementaires, Vancouver

Jamieson Virgin, litige et emploi, Vancouver

Ravipal Bains, marchés financiers, Vancouver

Sean Coughlin, immobilier commercial, Toronto

Laura Giesbrecht, droit des affaires, Toronto

Jason Haley, marchés financiers, Calgary

Gordana Ivanovic, litige et emploi, Calgary

Mitch Koczerginski, litige et emploi, Toronto

Jeremy Rankin, litige et emploi, Toronto

Adriana Rudensky, droit des affaires, Toronto

Daniel Shouldice, litige et emploi, Vancouver

William Wu, affaires réglementaires, Toronto

Le cabinet McMillan, qui est spécialisé en droit des affaires, promouvait récemment huit avocats au rang d’associés et onze autres au rang d’associés participants.À l’échelle du pays, les bureaux de Vancouver et de Toronto sortent du lot avec six associés chacun. Le bureau de Montréal récolte pour sa part deux associés, l’un d’eux avec participation et l’autre sans participation :et, tous deux du groupe litige et emploi.Me Pascu est à l’emploi du cabinet depuis bientôt douze ans, tandis que Me Lachance-Touchette y travaille depuis trois ans et demi.« Ce sont des professionnels hautement qualifiés qui possèdent des connaissances juridiques de fond, des compétences techniques, la capacité de décomposer les questions complexes et qui n’ont jamais peur de proposer des solutions audacieuses et novatrices à nos clients », précise, chef de la direction et associé directeur de McMillan.Andrei Pascu est décrit comme un avocat plaidant « hors pair », sur le site internet de McMillan. Il concentre sa pratique dans les domaines de la responsabilité du fait du produit et de l’immobilier commercial. Il représente des clients dans plusieurs secteurs, dont l’automobile, la construction et la vente au détail.Me Pascu s’implique dans des dossiers de responsabilité du fait du produit, des litiges concernant des baux commerciaux et des transactions commerciales immobilières et des processus d’expropriation.Il a plaidé devant toutes les instances judiciaires du Québec, en plus d’avoir participé à de nombreuses procédures d’arbitrage.Andrei Pascu a complété sa formation en droit à l’Université de Montréal en 2009.Gabrielle Lachance Touchette a travaillé auprès de trois cabinets avant d’intégrer l’équipe de McMillan : Dunton Rainville, Tandem Avocats-Conseils et Bélanger Longtin.Me Lachance Touchette a développé une pratique générale dans le domaine des actions collectives, ainsi que dans celui de la concurrence et des investissements étrangers. Elle compte dans sa clientèle des entreprises des secteurs de la fabrication et de l’aviation, ainsi que des médias, des communications et du divertissement.Gabrielle Lachance Touchette a plaidé devant tous les tribunaux au Québec. Elle a acquis une expérience en tant qu’assistante d’un juge de la Cour supérieure, durant ses études en droit à l’Université de Sherbrooke.Elle détient aussi une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal.