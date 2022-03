Me Fred Headon. Source: LinkedIn

Mea été promu à titre de conseiller général en droit du travail et de l’emploi pour Air Canada.« I’m happy to share that I’m starting a new position as General Counsel - Labour and Employment at Air Canada! Delighted to have the opportunity to further the contributions of the remarkable team of legal professionals I have the privilege to lead », a-t-il écrit sur Linkedin Embauché par Air Canada en 2006, il a occupé le poste de conseiller juridique senior pendant plus de six ans et assistant du conseiller général en droit du travail et de l’emploi pendant près de 16 ans.Membre du Barreau du Québec depuis 1997, il a commencé sa carrière d’avocat chez McCarthy Tétrault de 1999 à 2006.En parallèle, il s’implique régulièrement au sein de l’Association du Barreau canadien et a donné des cours de droit à l’Université McGill de 2018 à 2021. Membre du conseil d’administration de l’Université McGill depuis 2020, il agit à titre de président du comité des ressources humaines et membre du comité du développement durable.Diplômé en économie de l’Université de Winnipeg, il a obtenu son diplôme en droit civil et common law à l’Université McGill en 1996.Il détient également une certification à titre de conseiller juridique de l’Université de Toronto depuis 2014 et a suivi une formation des cadres et leadership en matière de conseil d'entreprise à la Harvard Law School en 2015.