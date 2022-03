Stéphanie Yung est à la tête du projet. Sources: LinkedIn et site web de Micropedia

« Tu es un vieux garçon », « Tu es mon premier ami trans », « Ok, boomer » : vous l’ignorez peut-être, mais de tels commentaires peuvent être considérés comme des micro-agressions.Ce concept, d’abord défini sur des campus universitaires américains, englobe toute la gamme des commentaires et gestes subtils, parfois involontaires, qui sont perçus comme péjoratifs ou insultants aux yeux de certaines personnes.Il existe maintenant un outil en ligne pour les prévenir, et pour éviter que les membres de groupes minoritaires en soient victimes : Micropedia Micropedia est une ressource en ligne qui offre des exemples de micro-agressions tirées du quotidien, rapporte Fast Company.À l’heure où certaines personnes craignent d’être censurées, Micropedia aide les gens à identifier les commentaires susceptibles de générer des malaises et de l’inconfort.« Nous voulions créer un lieu où les gens peuvent venir se renseigner sur la gamme et l'ampleur des micro-agressions », explique, à la tête du projet.La directrice exécutive de la création auprès de Zulu Alpha Kilo, qui a des bureaux à Toronto et à Vancouver, croit que Micropedia peut être utilisé par deux types de personnes : les victimes d’une micro-agression ainsi que ceux qui craignent d’en avoir commis une involontairement.« Le problème avec les micro-agressions, c'est qu'elles sont subtiles. Vous risquez donc, si vous en subissez une, de vous questionner et de vous demander s’il s’agissait vraiment d’une micro-agression. Micropedia peut valider votre propre expérience et vous aider à expliquer à un ami ou à un membre de votre famille pourquoi il s’agissait de propos offensants », explique-t-elle à Fast Company.L'équipe de Zulu Alpha Kilo a développé Micropedia en collaboration avec d'autres organisations axées sur la diversité, l'équité et l'inclusion, comme la Black Business and Professional Association.