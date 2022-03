Me Charles-Hugo Gagné et Me Stephanie-Ann Morgan. Source: Site web de Lavery

Meet Merejoignent les équipes du cabinet Lavery Avocats, à Montréal.Me Gagné exerce dans le groupe de droit des affaires en plus d’être membre de l’équipe de droit fiscal du cabinet.« (...) Dans cette équipe, où l’accent est certes mis sur la compétence et l’excellence, mais où la collégialité et la collaboration sont tout aussi importantes, j’ai immédiatement su que j’étais à ma place et que Lavery était un cabinet au sein duquel j’aspirais grandir. En début de carrière, il est important de s’entourer de professionnels chevronnés, mais aussi, de personnes inspirantes. C’est ce que j’ai trouvé chez Lavery », indique-t-il.La pratique de Charles-Hugo Gagné se concentre en droit commercial, en droit des compagnies et des sociétés, en droit des valeurs mobilières et en droit fiscal.Il conseille ses clients dans la planification, l’analyse et la mise en place de structures et de stratégies fiscales pour des opérations commerciales d’envergure aux niveaux canadien et international. Il traite aussi des dossiers portant sur les fusions et acquisitions, de financement, d’achats-ventes et de réorganisations d’entreprises.Membre du Barreau du Québec depuis 2020, il a acquis de l’expérience en travaillant comme stagiaire et avocat pour la Banque Nationale pendant plus d’un an. De 2017 à 2018, il a agi comme assistant législatif à la Chambre des communes du Canada.Il s’implique notamment au sein de l’Ordre des Administrateurs Agréés du Québec, l’Association de planification fiscale et financière, la Fondation canadienne de fiscalité et des Jeunes Canadiens en finance.Diplômé en droit de l’Université d’Ottawa, il a obtenu un certificat en droit chinois à la China University of Political Science and Law en 2016 et une maîtrise en droit fiscal à HEC Montréal en 2022.Me Morgan pratique au sein du groupe droit des affaires du cabinet.Admise au Barreau du Québec en 2017, elle a travaillé chez Fasken pendant plus d’un an et demi en plus de travailler chez Uni-Sélect à titre de conseillère juridique. De 2021 à 2022, elle a exercé à titre d’avocate pour Borden Ladner Gervais.La pratique de Stéphanie-Ann Morgan porte principalement en droit immobilier, en droit transactionnel et en financement.« Je recherchais un environnement professionnel dynamique qui valorisait le travail collaboratif ainsi que les initiatives individuelles. Travailler chez Lavery avocats sera une occasion de contribuer à un cabinet d’envergure avec une réputation de longue date dans l’industrie juridique et de pouvoir servir une clientèle diversifiée et renommée », déclare-t-elle.Elle représente des propriétaires, des institutions financières, des entités gouvernementales, des propriétaires et des locataires dans le cadre de transactions d'achat et de vente, de financement immobilier et de location.Elle a obtenu son diplôme avec mention en droit civil en 2014 et en common law de l’Université d’Ottawa en 2018.