Dominic Lacroix et sa conjointe, Sabrina Paradis-Royer. Source: Archives

Les acheteurs du PlexCoin ont déjà vu fondre de 10 % le montant qu’ils pourront se partager, une fois les avocats servis.Certes, les acquéreurs de cette cryptomonnaie pourront récupérer 90 % des montants dépensés. Mais d’autres créanciers n’auront pas cette chance, pointe Le Soleil.En 2017,avait écoulé pour 11 millions de dollars de PlexCoin, déclenchant une enquête de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour placements illégaux et activités de courtier sans inscription. L’argent de M. Lacroix et de ses sociétés avait alors été placé sous administration provisoire.Cinq ans plus tard, il reste 5,3 millions de dollars à distribuer à l’ensemble des créanciers. Fin 2020, il y avait 600 000 $ de plus. Mais, depuis, les frais professionnels se sont additionnés et ont amputé ce montant. Il en resterait cependant suffisamment pour satisfaire les acheteurs de la cryptomonnaie et les avocats.Quant aux autres créanciers, ils peuvent grimacer. « Les grands perdants, ce ne sont pas les avocats », a pointé le jugede la Cour supérieure.Les acheteurs de la cryptomonnaie pourront donc récupérer 90 % de leur dû, une fois retiré les 5 % d’honoraires des avocats.Les juristes obtiendront le paiement de leurs factures. Les avocats américains de Dominic Lacroix se feront payer leurs 360 000 $ d’honoraires.Le juge Daniel Dumais devra décider du montant payable à deux autres avocats, qui représentent les créanciers n’ayant pas investi dans le PlexCoin. Ce montant pourrait encore grever la part des créanciers, déjà limitée à 20 % de leurs pertes, et encore plus celle de Revenu Québec et de Revenu Canada, qui ne dépassera pas 14 % du montant des dettes fiscales.