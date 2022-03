Me Samuel Landry. Source: LinkedIn

change de titre. Il est maintenant avocat-plaideur à la Commission des services juridiques, au bureau d’aide juridique de Joliette.Me Landry a travaillé précédemment au bureau d’aide juridique de Saint-Jérôme et de Lachute. Il a complété son stage du barreau au sein du premier entre juin et décembre 2019.Samuel Landry s’est impliqué pendant près d’un an et demi à la Clinique de Médiation de l’Université de Montréal entre juillet 2017 et octobre 2018.Le Barreau 2020 a terminé son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal en 2018. Il a cependant effectué sa première année d’étude à l’Université d’Ottawa.Contacté par Droit-inc, Samuel Landry n’avait pas donné suite à notre demande d’entretien au moment d’écrire ces lignes.