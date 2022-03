Mes Neil Kravitz, Costantino Ragas, Marie-Christine Valois, Laura Fabi, Claude E. Jodoin, Brandon Farber et Antonio Di Domenico. Source: Site web de Fasken

Le fonds privé Clearlake Capital Group vient d’acheter, au comptant, toutes les actions en circulation d’Intertape Polymer Group (IPG), pour une valeur de 2,6 milliards $US, soit quelque 3,3 milliards $CA.La société, fondée à Montréal en 1981, fabrique des produits et des systèmes d'emballage pour les entreprises de détail et industrielle. Clearlake est un fonds privé fondé en 2006 à Santa Monica, en Californie, et gère des actifs de plus de 60 milliards $US.Une brochette d’avocats des bureaux montréalais, torontois et new-yorkais de Stikeman et de Fasken ont piloté la transaction, qui s’est soldée par l’annonce officielle le 7 mars dernier. Intertape Polymer a été représentée au Canada par Mesetdu bureau montréalais du cabinet., du bureau de Toronto, était également à bord.Pour la portion américaine de la transaction, IPG, qui a des bureaux en Floride, était représentée par le cabinet fondé à New York Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.Quant au fonds privé Clearlake, il était conseillé par les avocats Meset, du bureau de Montréal. Me, avocat au bureau de New York de Stikeman, a également participé à la transaction. Une stagiaire complétait l’équipe, soit, de l’Université d’Ottawa.Quant à la portion américaine de la transaction, Clearlake a retenu les services de Kirkland & Ellis LLP, fondé à Chicago.La transaction a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de IPG, qui recommandera aux actionnaires d’approuver l’offre de Clearlake.L’acquisition, dont le plan d’arrangement a été approuvé par le tribunal, sera finalisée au troisième trimestre 2022.