Né d’une passion et d’un engagement total envers sa clientèle, fort d’un bagage de connaissances et d’expérience de plus de 40 ans, bien établi dans la communauté juridique ici et ailleurs, résolument tourné vers l’avenir MERCIER LEDUC s.e.n.c.r.l. & MORRONE AVOCATS inc. ont joint leurs équipes et leurs forces et opèrent depuis le 1er janvier 2022 sous le nom ML AVOCATS s.e.n.c.r.l.Un cabinet boutique axé sur l’excellence et l’efficacité, qui prône et défend les valeurs de leurs clients, notamment dans les domaines du droit des affaires, de l’immobilier, du droit de la construction et de l’éthique, annonce avec fierté cette association et vous présente ses associés :(Gauche à droite : Me Pierre Verville, Me Danielle Patenaude, Me Joe Morrone, Me Claude G. Leduc et Me Luc P. Mercier)ML Avocats s.e.n.c.r.l.164 rue Notre-Dame EstMontréal (Québec) H2Y 1C2(514)954-2000