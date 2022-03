Jacob Gauthier, Lukas Gagnon-Dragon, William Leduc et Raphaël-Élie Kazandjian en haut, ainsi que Maria Anghelidis, Emmett Bisbee, Heather Warren et Laurent Côté-De Lagrave en bas. Source: Twitter

La 49e édition de la Coupe Gale, un concours de plaidoirie, s'est déroulée virtuellement les 3 et 4 mars dernier.La Faculté de droit de l'Université de Montréal a remporté le premier prix du concours en affrontant l’équipe de la Osgoode Hall Law School en finale. Ils n’avaient pas remporté cette coupe depuis 2003.L'équipe était formée deet. Ils étaient entraînés par Me, Meet MeEn seconde position ? L’équipe de la Osgoode Hall, formée des étudiantset, était entraînée paretL’Université McGill a remporté la troisième place avec ses étudiantset, représentant la partie de l’appelant. Les étudiantset, ainsi que leur entraîneur, Me, faisaient aussi partie de l’équipe.Ces finalistes ont plaidé devant les jugesetde la Cour suprême. Bien qu’ils se soient préparés à plaider la position de l'appelante (la poursuite) pendant six mois, ils ont dû plaider la position de l'intimée (l’accusé) à la dernière minute.La médaille Dickson a été décernée aux meilleurs plaideurs : Jacob Gauthier, de l’Université de Montréal,et, de l’University of Western Ontario.La Osgoode Hall Law School a remporté la première place pour le conseil de l’intimé dans la catégorie meilleur factum, suivis de l’Université de l’Alberta pour la partie de l’intimité à la deuxième place et de l’Université McGill pour la partie de l’appelant à la troisième place.de l’Université Windsor a reçu le prix de la civilité.Le prix McLachlin, récompensant la meilleure femme Mooter, a été attribué à Shannon Reid de l’University of Western Ontario.L'Université Laval a remporté le prix de la meilleure équipe francophone. Leur équipe était formée deet. Ils étaient entraînés par MeetL’Université de Toronto a gagné le prix de la meilleure équipe anglophone. L’équipe était formée deetFondé en 1974, ce concours est le premier concours de plaidoirie bilingue des facultés de droit du Canada.