Me Maurice Tremblay n’est plus... Source: Alfred Dallaire Memoria

Mes’est éteint à l’âge de 77 ans après une carrière d’avocat et de politicien.L’avocat né à Jonquière est devenu membre du barreau en 1971. Il se spécialise alors dans le droit du travail et les droits de la personne.Maurice Tremblay est élu député du Parti progressiste-conservateur dans la circonscription fédérale de Lotbinière en 1984. Il défait, député du Parti libéral, qui sera lui-même nommé juge à la Cour supérieure en 1997.En 1986, au cours d’une discussion très animée, le député frappe le notaire Robert Desaulnier, le président de l’Association du Parti Conservateur de son comté, et lui casse le nez. Il sera poursuivi pour voies de fait, et écopera d’une amende de 500$.Maurice Tremblay est réélu en 1988. Mais, en 1992, il est reconnu coupable de fraude pour avoir utilisé une somme de 5 000$ destinée à son bureau, pour offrir un voyage à Acapulco à trois membres de son association de comté et à leurs épouses.Le député soutient alors que les accusations portées contre lui sont reliées au fait qu’il avait critiqué la police et les services secrets dans le passé. Il est condamné à une amende de 12 000$. Il porte la condamnation en appel.En 1993, Maurice Tremblay renonce à se représenter à l’élection fédérale, et quitte la vie politique. L’année suivante, il obtient gain de cause auprès de la Cour d’appel, qui annule sa condamnation pour fraude.Maurice Tremblay laisse dans le deuil son épouse, ses deux enfants et ses trois petits-enfants.