Pete Davidson et Kim Kardashian. Source: Youtube

Le nouveau petit copain des’est fait tatouer la phrase « ma copine est avocate », a confié la célébrité américaine dans l’émission The Ellen DeGeneres Show.Le comédien américaina tatoué cette mention afin de soutenir les ambitions juridiques de sa copine, relate Legal Cheek On peut se demander si ce tatouage lancera une nouvelle mode parmi les conjoints des avocats et des étudiants en droit…Ce qui est certain, c’est que ce soutien est apprécié par la célébrité, puisqu’elle a précisé àque ce tatouage est son préféré parmi les 70 qui ornent le corps du comédien.Précisons que le tatouage est erroné puisque Kim Kardashian n’est pas avocate. Elle est étudiante en droit. Elle a réussi l’an passé l’examen du baby bar, après trois tentatives.Si elle s’était elle-même fait tatouer la mention « je suis avocate », aurait-elle pu être sanctionnée pour exercice illégal de la profession ?En tout cas, cela ne risque pas d’arriver, puisque la plus célèbre étudiante en droit de la planète a confié il y a quelques années que « ce serait comme poser un autocollant de pare-chocs sur une Bentley ».