Source: Shutterstock

Il est délicat de demander à un collaborateur de changer un mauvais comportement et de rehausser la qualité d’un travail bâclé.On peut craindre de fâcher la personne, ou même de ne pas être suffisamment clair… et que la situation perdure. Comment trouver les bons mots et le bon ton ?Attorney at Work suggère quelques idées pour formuler une critique constructive, de manière à obtenir le changement souhaité.La priorité est d’être clair dans nos propos. Si un jeune associé passe son temps à bavarder dans les corridors à longueur de journée, il est inutile de se placer sur le plan de la morale. Si vous lui faites la morale, il se sentira mal : est-ce que cela améliorera les performances du cabinet ? Non.Dans ce cas, c’est plutôt un défi commercial qu’il vous faut résoudre. En effet, vous avez devant vous un associé qui risque de ne pas respecter les délais. La discussion doit donc se situer sur le plan de la résolution des problèmes de délais.Utilisez la voix passive plutôt que la voix active. Dites : « ce rapport est mal écrit », plutôt que: « tu es un mauvais rédacteur ». En faisant ainsi, vous ne mettez pas en cause la personne, vous mettez en question le résultat de son action.Vous pouvez ainsi continuer la discussion sur le rapport, et non pas sur la personne elle-même. Dites en quoi la mauvaise qualité du rapport vous a affecté : « nous avons dû passer une bonne partie de la réunion avec le client et lui expliquer le rapport, plutôt que d’avancer sur des questions urgentes. » Votre interlocuteur pourra ainsi comprendre les conséquences directes de ses actions, et l’importance d’améliorer la qualité de son travail à l’avenir.Lors des réunions, un associé a tendance à énoncer à voix haute toutes les solutions possibles d’un problème ? Vous pourriez être tenté de lui dire: « ta pensée tourne en rond… peux-tu arrêter ? »Mais il serait plus constructif de lui proposer de travailler ensemble, avant chaque réunion, pour qu’il se prépare. Il pourra prendre ce temps avec vous pour structurer sa pensée.Si vous souhaitez qu’un avocat remédie à une lacune, le meilleur moyen d’y parvenir est peut-être que vous fassiez équipe avec lui. En effet, puisque vous avez décelé cette faille, vous pourriez être bien placé pour l’accompagner dans le travail nécessaire à la résorption de ce manque. Proposez une revue périodique de son travail.Un chef qui encourage ses troupes est susceptible d’obtenir davantage de résultats à moyen et à long terme qu’un chef qui sème la crainte parmi ses collaborateurs. Communiquez votre volonté pour que votre équipe réussisse. Encouragez vos collaborateurs, soutenez-les, même dans les moments difficiles. Reconnaissez leurs efforts et leurs réussites - pas seulement leurs erreurs ou leurs manques. La confiance permet de relever des défis. La crainte pousse les gens à se cacher.