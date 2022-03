Me Vanessa Batik. Source: McGill

C’est auprès de SOQUIJ que la faculté de droit de l’Université McGill est allée chercher sa nouvelle doyenne adjointe…Mese joint, en effet, à l’équipe administrative de la faculté de droit de l’Université McGill. Elle sera chargée de l’administration et des « initiatives stratégiques » de la Faculté.La doyenne adjointe « offrira du leadership et de l’expertise afin de faire avancer l’élaboration et la mise en œuvre des initiatives stratégiques de la Faculté, tout en conciliant les dimensions administrative, académique et professionnelle de la Faculté », indique la faculté de droit de l’Université McGill par communiqué.Me Batik sera également chargée de superviser l’équipe des communications et la direction du Centre de développement professionnel.Ce barreau 2013 a exercé en pratique privée, en litige civil et en droit administratif. Elle a commencé sa carrière son stage du barreau chez Bélanger Sauvé.Me Batik a ensuite pratiqué le droit administratif chez Lexauris. Elle a également exercé en litige civil et en défense criminelle chez Rachidi Martin Avocats.Me Batik a rejoint SOQUIJ en 2017 comme agente de formation. Elle a présenté des conférences, notamment sur les répercussions de la pandémie sur le droit du travail, les enjeux juridiques du télétravail et de la santé mentale. L’avocate a donné des formations sur la méthodologie de la recherche juridique et sur les plumitifs.Me Vanessa Batik détient un baccalauréat de l’Université de Montréal.