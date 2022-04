Me Camille Bugel. Source: LinkedIn

L’équipe du cabinet Laframboise s’étoffe avec l’arrivée de MeCe nouvel admis au Barreau - il est membre depuis l’an passé - intègre un cabinet spécialisé en litige civil, commercial, familial et en droit corporatif. Me Bugel, pour sa part, pratique surtout en litige et en droit des affaires.Me Camille Bugel a auparavant travaillé chez Ferland Bénéteau, où il a accompli son stage en droit et fait ses premières armes comme avocat.Avant de se tourner vers le droit, Me Bugel a œuvré en administration parmi deux firmes appartenant au Big Four des grandes sociétés de consultation. Il était consultant en stratégie d’entreprise chez PwC Canada. Il a aussi travaillé dans ce domaine chez Deloitte Canada.Me Bugel détient un baccalauréat en droit et un baccalauréat en science de l’Université de Montréal. Il a aussi obtenu une maîtrise en science de l’administration de HEC MontréalCamille Bugel est officier dans la Réserve des Forces armées canadiennes. Il sert au Royal Montreal Regiment, une unité de réserve d’infanterie.L’avocat a été membre du conseil d’administration du Théâtre I.N.K.