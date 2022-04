Source: Site web du Barreau de Montréal

Le Barreau de Montréal a mis en place un babillard ALTER EGO pour tous ses membres.Ce service offre la possibilité aux avocats de s’entraider pour la réalisation de mandats ponctuels.Si vous avez besoin d’aide ponctuelle pour un mandat ? Vous pouvez remplir ce formulaire et ainsi afficher votre demande sur le babillard ALTER EGO.Une fois approuvée, la demande sera affichée sur le babillard pendant un mois, à moins d’une demande de retrait. Pour prolonger la diffusion de l’information, vous devez remplir un nouveau formulaire.Rappelons que le Barreau de Montréal agit seulement à titre de facilitateur et n’est pas responsable des renseignements et des représentations faites par les avocats qui utilisent ce mode de communication.De plus, le Barreau de Montréal décline toute responsabilité en cas de dommage de quelconque nature découlant du défaut, de la faute, de l’imprudence ou de l’omission dans l’octroi, la réalisation ou la conclusion de tout contrat qui pourrait intervenir entre tout avocat mandant et tout avocat mandataire.D’ailleurs, un nouveau mandat est disponible. Intéressé ? Cliquez ici pour plus de détails.