Me Sacha Blais. Source: Site web du Barreau de Longueuil

La nomination est tombée hier (jeudi) : Me, qui pratiquait jusqu’à maintenant au palais de Justice de Longueuil, était procureur en chef-adjoint du Directeur des poursuites criminelles et pénales de la division Sud du Québec.Il devient juge à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, et siégera à Longueuil.L’annonce du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a été faite le 31 mars Issu de la promotion 1998 de la fac de droit de l’Université de Sherbrooke, le Barreau 1999 a pratiqué comme criminaliste jusqu’en 2007 sous les auspices du défunt cabinet Rock Vleminckxz Dury Lanctôt, au centre-ville de Montréal.Il traite alors des dossiers portant sur le crime organisé, les meurtres et la fraude. C’est à cette époque qu’il aurait affiné ses talents de plaideurs, en plus de développer un intérêt marqué pour les procès devant jury, relate le site du Barreau de Longueuil , dont il était encore présenté comme le trésorier au moment d’écrire ces lignes.C’est en 2007 qu’il rejoint les rangs du DPCP, à Longueuil, où il entame sa carrière de poursuivant. Il a été maître de stage plusieurs fois, et s’implique pendant quelques années comme conseiller du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la Montérégie.Affecté aux dossiers complexes, il a été de l’équipe des poursuivants du DPCP lors des procédures entourant la tragédie de Lac-Mégantic.« Félicitations à M. Blais à qui nous souhaitons beaucoup de satisfaction dans l'exercice de ses fonctions », indique le site web de la Cour du Québec , en réaction à la nomination.Sacha Blais n’a pas répondu rapidement à nos demandes de commentaires.